Intelin päivittynyt tekoälymalli lupaa entistä yksityiskohtaisempaa kuvaa, vähemmän haamukuvia sekä parempaa temporaalista vakautta.

Intelin matka näytönohjainmarkkinoilla ei ole ollut ruusuilla tanssimista ensimmäisen sukupolven Arc-erillisnäytönohjainten joutuessa tyytymään tällä hetkellä noin prosentin markkinaosuuteen. Huolimatta näytönohjainten heikosta menekistä, yhtiön kuvanskaalain XeSS on vakuuttanut monet testaajat vähintään Intelin XMX-ytimille optimoidulla versiollaan.

Nyt Intel on julkaissut XeSS-teknologiasta uuden 1.3-version, joka tuo mukanaan paitsi uusia esiasetuksia ja skaalauskertoimia, myös uudistetun tekoälymallin. Uuden tekoälymallin luvataan tuottavan entistä yksityiskohtaisemman kuvan ja vähentävän samalla haamukuvia sekä parantavan temporaalista vakautta, eli käytännössä vähentää erilaisia moire-efektejä ja muita vastaavia häiriöitä kuvassa. Valitettavasti missään ei kerrota, koskeeko päivitys vain XMX-kiihdytettyä versiota, vai myös kaikilla toimivaa Shader Model 6.4 -versiota. Löydät lähdelinkin takaa videoversion alla olevasta kuvasta esittelemässä päivitetyn version temporaalista vakautta Like a Dragon: Ishin! -pelissä.

XeSS 1.3:n myötä Intel tarjoaa nyt jopa seitsemän eri laatuasetusta ja samalla muuttanut tuttujenkin asetusten skaalauskertoimia. Ilmeisesti yhtiön ajatus on, että parantuneen kuvanlaadun myötä uudet skaalauskertoimet tuottavat vähintään yhtä hyvän kuvan, kuin aiemmat vanhemmalla skaalausmallilla. Löydät uusien ja vanhojen asetusten vertailun skaalauskertoimineen alla olevasta taulukosta.

Intelin mukaan XeSS-teknologia on käytössä jo yli 100 pelissä, mutta vanhatkin pelit vaativat pelinkehittäjiltä päivityksen tukeakseen uutta XeSS 1.3.sta. Intelin diojen perusteella tukea voidaan odottaa jälkikäteen päivityksenä ainakin suurimpiin peleihin, kuten Hitman 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, The Witcher 3:n Next Gen -päivitys, Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo IV ja GhostRunner 2.

Lähde: Intel