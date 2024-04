Uusi artikkeli: Testissä Asus ROG Swift OLED PG32UCDM -pelinäyttö

Testissä Asuksen 32-tuumainen ja 240 Hz:n ROG Swift OLED PG32UCDM -pelinäyttö, joka on varustettu 4k-resoluutiolla ja QD-OLED-paneelilla.

io-techin testissä on Asuksen 1550 euron hintainen 32-tuumainen QD-OLED-pelinäyttö ROG Swift OLED PG32UCDM, jossa on käytössä Samsungin uusi 3. sukupolven paneeli. Tasaisella paneelilla varustettu näyttö tukee 3840×2160-resoluutiota, 240 Hz:n virkistystaajuutta ja Asus myöntää sille kolmen vuoden kiinnipalamistakuun. Näyttö on paneeliltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin vastaava aiemmin testatun MSI:n 150 euroa edullisemman MPG 321URX:n kanssa.

Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit. Lopuksi listaamme testeissä ja käytännön kokeilussa havaitut Asuksen ja MSI:n näyttöjen eroavaisuudet.

Lue artikkeli: Testissä Asus ROG Swift OLED PG32UCDM -pelinäyttö