Suomessa erittäin suosittujen Galaxy A -sarjan älypuhelinten tämän vuoden mallisto saapuu myyntiin 17. maaliskuuta.

Samsung on julkaissut Galaxy-älypuhelintensa uudet A-sarjalaiset A56 5G:n, A36 5G:n sekä A26 5G:n, joita ennen päivänvalon näki edullisemman pään A16 5G syksyllä. Uusissa A-sarjalaisissa – jotka todennäköisesti tänäkin vuonna nousevat korkealle Suomen myydyimpien puhelinten kilvassa – huomionarvoista on etenkin niiden pitkä päivitystuki, sillä Samsung lupaa laitteille 6 Android- ja One UI -päivitystä sekä 6 vuoden tietoturvakorjaukset, kun vielä jokin aika sitten vastaavaa pidettiin vain lippulaivamallien herkkuna. Samsung tuo A-sarjaan tällä kertaa myös eksklusiivisia tekoälyominaisuuksia Awesome Intelligence -brändäyksellä, joihin kuuluu mm. A56 5G:n Best Face -toiminto, joka tunnistaa useasta liikkuvasta kasvosta parhaat ilmeet parempien ryhmäkuvien ottamista varten.

Kaikissa kolmessa, ulkoisesti lähestulkoon identtisessä mallissa on 6,7-tuumainen Super AMOLED -näyttö FHD+-resoluutiolla ja 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella. Näytön maksimikirkkaudeksi Samsung kertoo A56 5G:lle sekä A36 5G:lle 1200 nitiä, mutta A26 5G:n vastaavasta lukemasta ei ole mainintaa.

Takakameroissa on melko pienet erot mallien välillä. Koko kolmikko on varustettu 50 megapikselin pääkameralla, mutta ultralaajakulmakameran tarkkuus on 12 megapikseliä A56 5G:ssä ja muissa 8 MP. Puolestaan makrokamera on tarkkuudeltaan 5 MP A56 5G:ssä ja A36 5G:ssä, mutta A26 5G:ssä vain 2 MP. Eri kameroiden kennokoot tosin vaihtelevat mallien välillä jonkin verran.

Suorituskykypuolella A56 5G:ssä järjestelmäpiirinä rullaa Samsungin oma Exynos 1580, A36 5G:ssä Qualcommin Snapdragon 6 Gen 3 ja A26 5G:ssä taas Exynos 1380. RAM-muistivariantteja mallistossa on useita 6–12 gigatavun haarukassa ja tallennustilavaihtoehtoina 128 ja 256 Gt.

Kaikissa malleissa on IP67-suojausluokitus ja 5000 milliampeeritunnin akku, joka tukee 45 watin latausta A56 5G:ssä ja A36 5G:ssä, mutta vain 25 watin latausta A26 5G:ssä. Aiemmista vuodoista poiketen 3,5 mm:n kuulokeliitäntää ei ole mukana uusissa A-sarjalaisissa.

Uusien Galaxy A -mallien tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: A56 5G: Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive, Awesome Pink A36 5G: Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White, Awesome Lime A26 5G: Black, White, Mint, Peach Pink

Ulkomitat ja paino: A56 5G: 162,2 × 77,5 × 7,4 mm – 198 g A36 5G: 162,9 × 78,2 × 7,4 mm – 195 g A26 5G: 164 × 77,5 × 7,7 mm – 200 g

IP67-suojausluokitus

6,7” Super AMOLED -näyttö, FHD+, 120 Hz, 1200 nitin maksimikirkkaus (A56 5G & A36 5G), Corning Gorilla Glass Victus+

Järjestelmäpiiri: A56 5G: Exynos 1580 (4 nm) A36 5G: Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) A26 5G: Exynos 1380 (5 nm)

RAM-muisti ja tallennustila: A56 5G: 8 & 128 Gt / 8 & 256 Gt / 12 & 256 Gt A36 5G: 6 & 128 Gt / 8 & 128 Gt / 8 & 256 Gt / 12 & 256 Gt A26 5G: 6 & 128 Gt / 8 & 128 Gt / 8 & 256 Gt, microSD-korttipaikka

Kolmoistakakamera: A56 5G: 50 MP pääkamera (1/1,56”), f1.8, AF, OIS 12 MP ultralaajakulmakamera, 123°, f2.2 5 MP makrokamera, f2.4 Videokuvaus: 4K 30 FPS / 1080p 60 FPS A36 5G: 50 MP pääkamera (1/1,96”), f1.8, AF, OIS 8 MP ultralaajakulmakamera, 123°, f2.2 5 MP makrokamera, f2.4 Videokuvaus: 4K 30 FPS / 1080p 60 FPS A26 5G: 50 MP pääkamera (1/2,76”), f1.8, AF, OIS 8 MP ultralaajakulmakamera, 120°, f2.2 2 MP makrokamera, f2.4 Videokuvaus: 4K 30 FPS / 1080p 30 FPS

Etukamera: A56 5G: 12 MP, f2.2 A36 5G: 12 MP, f2.2 A26 5G: 13 MP, f2.2

5G, LTE (Koko mallisto: Dual-nano-SIM, A56 5G & A36 5G: Dual-eSIM)

Yhteydet: A56 5G & A36 5G: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 A26 5G: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3 GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS NFC

Stereokaiuttimet

Akku ja lataus: 5000 mAh, 45 W (A56 5G & A36 5G) / 25 W (A26 5G), USB Type-C 2.0

Android 15 (One UI 7) 6 Android- ja One UI -päivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Osa tiedoista on peräisin GSMArena-sivustolta – Samsung muistuttaa, että tiedot saattavat vaihdella markkinoittain.

Vuoden 2025 Galaxy A -älypuhelinuutuudet tulevat Suomessa saataville 17. maaliskuuta. Samsungin ilmoittamat hinnat:

Galaxy A56 5G: Enterprise Edition – 519 € 256 Gt – 549 € 128 Gt – 499 €

Galaxy A36 5G: 256 Gt – 449 € 128 Gt – 399 €

Galaxy A26 5G: 256 Gt – 369 € 128 Gt – 299 €



Lähde: Sähköpostitiedote, GSMArena (1, 2, 3)