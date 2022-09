Samsungin vanhempien lippulaivapuhelinten akkujen on havaittu turpoavan

Useat YouTubettajat ovat raportoineet heidän varastoissaan olleiden vanhempien Samsung Galaxy -laitteiden akkujen turvonneen.

Mrwhosetheboss-käyttäjänimellä YouTubessa toimiva Arun Maini on havainnut hänen vanhojen Samsung Galaxy -lippulaivapuhelintensa akkujen turvonneen puhelinten oltua käyttämättömänä varastoituna. Maini huomasi alun perin Galaxy Note 8:n akun turvonneen niin paljon, että puhelimen takalasi oli revennyt auki.

Turvonneet laitteet eivät Mainilla olleet jääneet kuitenkaan vain Note 8:aan, vaan myös hänen valikoimistaan löytyneiden Galaxy S6:n, Galaxy S8:n, Galaxy S10E:n, Galaxy S10:n, Galaxy S10 5G:n ja Galaxy Z Fold 2:n akut olivat turvonneet.

Maini kertoi akkunsa turpoamisesta alun perin Twitterissä ja videon tekoon hän päätyi vasta huomattuaan muidenkin käyttäjen raportoineen samasta ongelmasta. Videollaan Maini kertoo This Is -YouTube-kanavan kertoneen kaikkien heidän yli kolme vuotta vanhojen Galaxy-puhelinten akkujen turvonneen. Lisäksi videolla myös Marques Brownlee kertoo joidenkin hänen Samsung-laitteiden akkujen turvonneen, ilman että hän olisi kohdannut samanlaisia tapahtumia muissa puhelinmalleissa. Mainin YouTube-videon ulkopuolelta myös niin ikään YouTubeen videoita luova Quinn Nelson on kertonut Twitterissä havainneensa samoja haasteita.

Samsung ei ole vielä antanut virallista lausuntoa akkujen turpoamisen osalta, eikä tiedossa sen myötä vielä ole, onko kyseessä mahdollisesti laajempikin ongelma. Samsungille haasteet akkujen kanssa eivät olisi ensimmäinen kerta, sillä valmistajan vuoden 2016 Galaxy Note7 -puhelimet jouduttiin aikanaan vetämään pois myynnistä räjähtävien akkujen vuoksi.

io-tech seuraa tilanteen edistymistä ja tutustuu myös omiin varastoihinsa akkujen mahdollisten pullistumisten varalta.

Lähteet: Mrwhosetheboss@YouTube, Android Police, SnassyQ@Twitter