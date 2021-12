Huhuttu NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti esiintyy kuvavuodossa

Tarkemmin kuvassa on kyse Asuksen TUF-mallista, joka on ainakin vaihtanut tuulettimet TUF RTX 3090:iä useampilapaisiin malleihin.

NVIDIAn on huhuttu suunnittelevan seuraavaksi uusien GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjainten julkaisuja. Huhuissa ja vuodoissa on nähty kaikkea GeForce RTX 3050:stä ylöspäin ja nyt kiinasta kantautuva kuva näyttäisi varmistavan uuden lippulaivan.

Tuttu Twitter-vuotaja 9550Pro eon löytänyt ITHome-sivustolla on julkaistun valokuvan Asuksen TUF GeForce RTX 3090 Ti:ksi väitetyn näytönohjaimen paketeista. Kuvan aitoutta on mahdotonta varmistaa, mutta mitään selkeitä viitteitä huijauksesta siitä ei löydy. Paketin kyljessä esiintyvä näytönohjain poikkeaa selvästi nykyisestä TUF GeForce RTX 3090:stä ainakin tuulettimien osalta, joissa on siirrytty useampilapaisiin malleihin.

Kuva leikkautuu siten, että ominaisuuksista varmistuu vain DLSS- ja PCIe 4.0 -tuet sekä GDDR6X-muisti, jota on gigatavuja. Muistikonfiguraatio on kuitenkin käytännössä varmasti 24 Gt, sillä pieni kaistale näkyvää numeroa sopisi 4:ksi ja muistikapasiteetin tiputtaminen RTX 3090:n luvuista olisi varsin erikoinen ratkaisu.

Aiemmissa huhuissa näytönohjaimelle on povattu GA102-350-grafiikkapiiriä, jossa olisi käytössä 10752 CUDA-ydintä tai 84 SM-yksikköä, kaksi enemmän kuin RTX 3090:n GA102-300:ssa. Muistimäärä ja väylä pysyvät huhuissa ennallaan, mutta muistien povataan toimivan Ti:ssä 21 Gbps:n nopeaudella, mikä riittäisi nostamaan muistikaistan jopa 1008 gigatavuun sekunnissa.

Lähteet: ITHome, 9550Pro @ Twitter