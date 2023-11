Scythen kaksitorninen Fuma 3 -prosessoricooleri on saapumassa täkäläisiin kauppoihin

Uusi Fuma 3 on Scythen lippulaivacooleri ja seuraaja aikanaan suosioon nousseelle Fuma 2 -mallille.

Scythen Computex-messuilla esittelemä Fuma 3 -tuplatornicooleri on saapumassa vihdoin myös täkäläisten jälleenmyyjien valikoimiin. Aiemmin tänä vuonna se on jo saapunut myyntiin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Fuman aiemmat sukupolvet tulivat tunnetuksi hyvästä suorituskyky-hinta-suhteestaan sekä alhaisesta melutasostaan. Scythen mukaan Fuma 3:ssa on keskitytty ilmavirtaoptimointeihin sekä tihennetty jäähdytysrivastoa.

Kooltaan Fuma 3 ei ole tuplatornicoolerimarkkinoiden suurimpia, vaan luottaa tuttuun tapaan hieman maltillisempiin ja samalla yhteensopivampiin ulkomittoihin. Painoakin on ”vain” hieman yli kilo, siinä missä suurimmat kilpailijat heilauttavat vaa’an yli 1,5 kiloon. Valmistaja mainostaa 154 mm korkean coolerin sopivan käytettäväksi jopa mini-ITX-kokoonpanoissa. Tornirakenne on epäsymmetrinen ja mahdollistaa muistipaikkojen esteettömän käytön sekä asemoi coolerin hieman kauemmas näytönohjaimen puolelta.

Fuma 2 rev. B -mallin tapaan tuulettimiksi on valittu Kaze Flex II 120 mm PWM -mallit, joista ulompi on 15 mm paksu ja sisempi 26 mm paksu. Lisäksi tuulettimet pyörivät vastakkaisiin suuntiin korkeamman staattisen paineen sekä tasaisemman ilmavirran luomiseksi. Molempien tuulettimien kierrosalue on 300-1500 RPM.

Scyrthe Fuma 3:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 138 x 154 x 128 mm (L x K x S)

Paino: 1095 grammaa

Materiaali: Kuparinen pohja ja lämpöputket, alumiini, nikkelipinnoite, muovi

Lämpöputket: 6 x 6 mm

Tuulettimet: 120 x 120 x 26 mm Kaze Flex II (300-1500 RPM, 16,9~67,62 CFM, 0,075~1,50 mmH²O, 4,0~28,6 dBA) 120 x 120 x 15 mm Kaze Flex II Slim (500-1500 RPM, 8,16~39,44 CFM, 0,045~0,96 mmH²O, 2,58~23,8 dBA)

Yhteensopivuus: LGA115x/1200/1700(2011/2066, AM4, AM5

Fuma 3:n odotetaan saapuvan pohjoismaisten jälleenmyyjien varastoon joulukuun alkupuolella. Hinta.fi-palvelun mukaan Fuma 3 on listattuna suomalaisissa verkkokaupoissa edullisimmillaan 60 euron hintaan.

Lähteet: Scythe, Hinta.fi