Seagate julkaisi omat RISC-V-ytimensä kiintolevyjen ohjainpiireihin

Parhaiten kiintolevyistään tunnettu Seagate on tehnyt uuden, kenties yllättävänkin aluevaltauksen. Yhtiö on julkaissut ensimmäiset omat RISC-V-ytimensä.

Seagaten tallennusratkaisujen tarpeisiin optimoidut RISC-V-ytimet ovat vuosia RISC-V Internationalin kanssa jatkuneen yhteistyön tulos. Yhtiön ytimistä tehokkaampi on ehditty jo tuotteistaa valmiiksi piiriksi, jota on demonstroitu yhtiön kiintolevyohjaimena. Heikompitehoinen mutta selvästi pinta-alaltaan pienempi ydin on vielä viimeisiä silauksia vajaa ennen varsinaista valmistusta.

RISC-V-arkkitehtuurin sisäänrakennettujen turvaominaisuuksien kehutaan parantavan nykyisten kiintolevyjen luotettavuutta ja turvallisuutta eri käyttöympäristöissä. Pinta-alaoptimoitu pienempi ydin tulee olemaan laajasti konfiguroitavissa eri tarpeisiin ja se soveltuu parhaiten avustaviin ja taustatehtäviin sekä uuden sukupolven kryptografian vaatimiin toimiin.

Tehokkaamman ytimen kerrotaan puolestaan tarjoavan nykytarjontaan nähden kolminkertaista suorituskykyä kiintolevyohjaimen reaaliaikaisissa tehtävissä. Lisätehoa aiotaan hyödyntää esimerkiksi lukupäiden tarkkuuden parantamisessa entisestään, mikä on yksi välietapeista matkalla yhtiön tavoitteeseen eli yli 50 teratavun kiintolevyyn vuoteen 2026 mennessä.

Lähteet: Seagate, Tom’s Hardware