ASRockin X370 Taichi- ja Professional -emolevyille kokeellinen BIOS Ryzen 5000 -tuella

AMD kumosi aiemmat suunnitelmansa rajata Zen 3 -prosessorit vain 500-sarjan emolevyille laajentamalla tuen koskemaan beeta-tasolla 400-sarjan emolevyjä. 300-sarjan emolevyt jäivät kuitenkin nuolemaan näppejään.

Nyt nettiin on ilmestynyt mielenkiintoinen uusi BIOS ASRockin X370 Taichi- ja Professional -emolevyille, joka lisää ainakin jonkinlaisen tuen sekä 4000-sarjan Renoir-APU-piireille että 5000-sarjan Vermeer-prosessoreille. JZElectronic.de-keskustelufoorumilla julkaistusta BIOSista kertoi suuremmalle yleisölle tuttu vuotaja Komachi Ensaka.

BIOSin versionumero on P6.61, mutta tällä hetkellä ei ole varmuutta, onko kyseessä ASRockin virallinen vai jonkun harrastajan muokkaama BIOS. Raporttien mukaan jotkut käyttäjät ovat onnistuneet lisäämään X370 Taichi -emolevyille Ryzen 5000 -tuen myös flashaamalla sille X470 Taichi -emolevyn BIOSin, joten on mahdollista, että uusi BIOS perustuisi jollain tasolla uudemman sukupolven BIOSiin. Tom’s Hardware kuitenkin painottaa, että kyse on alfa-tason BIOSista, jonka toimivuudesta ei voi kukaan mennä takuuseen.

Sivusto on kysynyt asiaan jo kommenttia sekä AMD:lta että ASRockilta. AMD:n mukaan sillä ei ole edelleenkään mitään suunnitelmia lisätä Ryzen 5000 -tukea 300-sarjan emolevyille. ASRock ei ole vielä vastannut Tom’s Hardwaren tiedusteluihin. ASRock on tullut tunnetuksi aiemmista tempauksistaan, jossa se on tuonut emolevyille kalliimpien piirisarjojen ominaisuuksia, joita AMD tai Intel ei ole kyseiselle alustalle siunannut. Useimmiten tämän tyyppiset ominaisuudet on kytketty pois päältä myöhemmissa BIOS-päivityksissä, eikä tässä tapauksessa ole vielä edes varmaa, onko ASRock tämän tempauksen takana, vai ei.

