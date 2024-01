QD-OLED-näyttöjen lisäksi MSI tuo markkinoille liudan muutakin elektroniikkaa pääkohdeyleisönään pelaajakunta.

Aiemmin tällä viikolla uutisoimme MSI:n uusista QD-OLED-pelinäytöistä, mutta taiwanilaisvalmistaja esitteli CES 2024 -messuilla koko joukon myös muita tuotteita niin pelaamiseen kuin hyötykäyttöönkin. Tässä uutisessa koostamme uutuustuotteet lyhyesti.

Esitellyt pelikannettavauutuudet ovat Titan 18 HX Gaming Laptop, Raider 18 HX Gaming Laptop ja Stealth 18 AI Studio Laptop. Kaikissa kolmessa mallissa on 18-tuumainen MiniLED-näyttö 3840×2160 pikselin UHD-tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella sekä parhaimmillaan RTX 4090 -näytönohjain. Titan 18 HX:ssä ja Raider 18 HX:ssä rullaa Intel Core i9 -prosessori, kun taas Stealth 18 AI Studiossa on sisällä Intel Core Ultra 9.

Lippulaivamalli Titan 18 HX tukee lehdistötiedotteen mukaan jopa 128 Gt:a DDR5-muistia ja 6 Tt:n SSD-tallennustilaa, vaikkakin sen tuotesivuilla mainitaan maksimimuistimääräksi 192 Gt. Titan 18 HX myös voitti CES 2024 Innovation Awards -palkinnon sekä Gaming & eSports- että Artificial Intelligence -kategoriassa. Kannettavissa on mukana MSI:n AI Engine- ja AI Artist -ohjelmistot. AI Engine osaa säätää esimerkiksi suorituskykyasetuksia, RGB-valaistusta ja näyttöasetuksia käynnissä olevan sovelluksen perusteella. AI Artist taas on kuvien luomiseen tarkoitettu AIGC-ohjelmisto (artificial intelligence generated content).

MSI:n uusi näytönohjainmalli on RTX 40 -sarjalaisten uunituoreiden Super-mallien vanavedessä GeForce RTX 4080 Super 16G Expert, jossa huomionarvoista on esimerkiksi Founders Editionia muistuttava tuuletinkonfiguraatio ja ruiskuvalettu alumiininen runko. Uudesta Intel Core Ultra -prosessorilla varustetusta MSI Claw A1M -käsikonsolista uutisoimme viime viikolla.

Pelipöytäkoneita MSI esitteli kolme eri mallia tekoälyominaisuuksilla höystettynä: MPG Trident AS 14th, MAG Infinite S3 14th ja MAG Codex 6 14th, jotka on varustettu 14. sukupolven Intel Core -prosessoreilla ja RTX 4070 -näytönohjaimilla. Tekoälyn osalta niissä tulee mukana MSI:n uusiin kannettaviinkin sisältyvät AI Engine- ja AI Artist -ohjelmistot.

MSI Cubi 6 1M ja Cubi 6 13M ovat minitietokonemalleja, jotka on varustettu Intelin uusilla Raptor Lake-U -prosessoreilla ja DDR5-muistilla. Niissä on kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää, joista toinen pystyy tarjoamaan tietokoneelle sen tarvitseman virran näytön kautta. 13M-malli tukee lisäksi yritysmaailmaan suunnattua Intel vPro -teknologiaa. Tilavuudeltaan Cubi 6 -tietokoneet ovat alle litran.

MSI Project Zero tarjoaa niin emolevyjä kuin PC-koteloita, jotka on suunniteltu lähes kaapelittoman näköisen kokoonpanon luomiseen. Project Zero -emolevyissä virtaliitännät ovat taustapuolella, jolloin kaapeleiden läpivientiä ja taittamista emolevyn etupuolelle ei tarvita. Project Zero -kotelot on suunniteltu käytettäväksi näiden emolevyjen kanssa.

Project Zero -emolevyt:

Z790 Project Zero

B760M Project Zero

B650M Project Zero

Project Zero -kotelot:

MEG Maestro 700L PZ

MAG Pano 100 PZ -sarja

MAG Pano M100 PZ -sarja

Myös ”perinteisiä” PC-komponentteja esiteltiin. Ketjutettavia tuulettimia on tulossa myös MSI:ltä MPG EZ120 ARGB:n muodossa. Tuulettimien ketjutus eroaa hieman totutusta, sillä se on toteutettu erillisellä magneettiliittimellä, joka kiinnittyy tuuletinten liitoskohtaan. Uusia emolevyjä edustavat MPG Z790 Edge Ti Max WiFi sekä ylikellottajille suunnattu MEG Z790 Ace Max, joka voitti CES 2024 Innovation Award -palkinnon Computer Hardware & Components -kategoriassa. Uudet virtalähdemallit ovat tehosyöpöille näytönohjaimille optimoidut 1000- ja 1250-wattiset MAG A1000GL PCIE5 ja MAG A1250GL PCIE5.

CES 2024 Innovation Awards -voittajia edustaa myös MAG Coreliquid E -nestejäähdytinsarja. Niin ikään Computer Hardware & Components -kategoriapalkinnon saaneelle jäähdytinmallistolle lupaillaan tavallista pidempää käyttöikää pumpun materiaalien ansiosta sekä parempaa vuotovarmuutta vahvistetuilla letkuliitoksilla.

Tallennustilan puolelle MSI:llä on tarjota sen vallankumoukselliseksi luonnehtimalla AIO-nestejäähdytyksellä varustettu M.2 SSD -asema Spatium M580 PCIe 5.0 NVME M.2 Frozr Liquid SSD, josta voi lukea lisää lyhyistä uutisistamme. PC-pelitarvikkeita tarjoaa MSI Gear -sarja langattomilla uutuustuotteillaan, joita ovat Strike-näppäimistö, Versa-hiiri ja Force-ohjain. Strike on varustettu responsiivisilla MSI Sonic -kytkimillä ja sille lupaillaan todella nopeaa kirjoitusnopeutta. Versa-hiiressä on 13 kustomoitavaa painiketta, jopa 26 000 DPI:n herkkyys ja se tukee langatonta Qi-latausta. Xbox-ohjaimena markkinoitu Force tarjoaa muun muassa vaihdettavat peukalotatit sekä kustomoitavat takapainikkeet.

MSI:n uusi mesh-reititinjärjestelmä Roamii tukee Wi-Fi 7:ää ja sitä markkinoidaan esimerkiksi 4K- ja 8K-striimaamiseen, verkkopelaamiseen sekä AR/VR-viihteeseen. Mesh-reitittimet yhdistyvät toisiinsa joko uudella MLO-tekniikalla tai langallisesti jopa 10 Gbps:n nopeudella.

Myöskään sähköautoilijoita ei ole unohdettu. MSI Smart EV AI -latausasema tunnistaa rekisterikilven tekoälyn avulla ja sitä voi käyttää myös mobiilisovelluksen tai pilvialustan kautta. Kaupalliseen käyttöön latausasemaan saa esimerkiksi mahdollisuuden QR-koodimaksamiselle. Lataustehoa se tuottaa jopa 14,4 kilowattia.

