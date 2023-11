14,5 Gt/s luku- ja 14 Gt/s kirjoitusnopeuksiin yltävän SM2508:n kerrotaan kuluttavan jopa 30 % vähemmän tehoa, kuin markkinoita hallitsevan Phison E26:n.

Toisen sukupolven PCI Express 5.0 -SSD-asemat alkavat tekemään tuloaan, mutta useimmissa on käytössä edelleen sama Phisonin E26-ohjainpiiri kuin ensimmäisenkin sukupolven asemissa. Pian markkinoille on saapumassa SiliconMotionin uusi ohjainpiiri, jonka luvataan olevan sekä nopeampi että energiatehokkaampi kuin Phisonin ohjain.

SiliconMotion SM2508 on PCI Express 5.0- ja NVMe 2.0 -standardeja tukeva SSD-ohjainpiiri, joka tukee kahdeksaa kanavaa ja parhaimmillaan 3600 MT/s (MegaTransfers) nopeuden QLC ja TLC NAND-piirejä. Ohjainpiiri on varustettu neljällä maksimissaan 1,25 GHz:n Arm Cortex-R8- ja yhdellä Cortex-M0-ytimellä ja se valmistetaan ennakkotiedoista poiketen 12 nanometrin sijasta TSMC:n N6 EUV -prosessilla.

Ohjainpiirin luvataan kykenevän 14,5 Gt/s perättäisluku- ja 14 Gt/s -kirjoitusnopeuksiin ja jopa 2,5 miljoonan IOPSin satunnaisluku- ja kirjoitusnopeuksiin. Verrokiksi Phisonin E26:n parhaiksi luvuiksi on mainostettu valmistajan toimesta tähän mennessä 14 Gt/s- ja 12 Gt/s perättäisluku- ja -kirjoitusnopeudet sekä 1,5 ja 1,6 miljoonan IOPSin satunnaisluku- ja kirjoitusnopeudet. Kenties merkittävintä on kuitenkin valmistajan lupaus alle 3,5 watin kulutuksesta, verrattuna Phisonin noin 5 wattiin, mikä mahdollistaa kevyemmät jäähdytysratkaisut. On kuitenkin syytä muistaa, että ohjainpiirin lisäksi lämpöä ovat tuottamassa myös NAND-piirit ja välimuistina toimiva DRAM.

SiliconMotion odottaa saavansa SM2508-ohjainpiirin työpöytämarkkinoille vielä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kannettavien puolella saatavuuden odotus jatkuu valmistajan arvion mukaan kuitenkin jopa ensi vuoden loppupuolelle.

