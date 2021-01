Silverstone julkaisi uuden 700 watin passiivisen virtalähteen

Silverstonen uutuus on yksi markkinoiden tehokkaimmista passiivisista virtalähteistä.

Silverstone on tänään julkaissut uuden ATX-kokoisen NJ700-virtalähteen. Uutuus on täysin passiivinen ja se tarjoaa 700 watin tehon 80 Plus Titanium -sertifikaatilla. Käytännössä uutuus asettuu kilpailemaan yhtenä suuritehoisimmista passiivisista virtalähteistä yhdessä Seasonicin viime vuonna julkaiseman samaiset 700 wattia tarjoavan Prime Fanless TX-700:n kanssa.

80 Plus Titanium -sertifikaatti takaa, että NJ700:n hyötysuhde on yli 90 prosenttia läpi rasitusskaalan aina 10 prosentin rasituksesta täyteen 100 prosentin rasitukseen saakka. Hyvän hyötysuhteen lisäksi Silverstone lupaa virtalähteen jännitevaihtelun olevan ± 2 prosenttia, mikä tarkoittaa käytännössä tasaista jännitteenantoa ja sen myötä hyvää suorituskykyä kovemmassakin tehontarpeessa. NJ700:n rakenne luottaa yhteen tehokkaaseen 12 voltin linjaan.

Passiivisena virtalähteenä NJ700 ei siis käytä jäähdytykseensä laisinkaan omia tuulettimia, vaan sen sijaan se on rei’itetty suhteellisen avoimeksi pohjaa lukuun ottamatta kaikilta sivuilta. Se luottaa jäähdytyksessään siis lämmön passiiviseen siirtymisen lisäksi myös kotelon omaan jäähdytykseen. Virtalähteen luvataan kestävän ympärivuorokautista käyttöä maksimissaan 45 asteen lämpötilassa.

Silverstone NJ700 on myös täysin modulaarinen ja sen mukana toimitetaan suoraan kaapelit muun muassa kahdelle 8-pinniselle CPU-virtaliitännälle, neljälle 8-pinniselle PCIe-virtaliitännälle ja 12 SATA-virtaliitännälle. Silverstone mainostaa virtalähteen tukevan myös kattavasti erilaisia turvamekanismeja, jotka suojaavat sitä ja tietokonetta liialliselta virralta, jännitteeltä, lämmöltä, teholta ja oikosululta. Silverstone NJ700 on 150 mm leveä, 170 mm syvä ja 86 mm korkea. Painoa virtalähteellä on 2,3 kg.

Silverstone ei ole vielä paljastanut NJ700:n myyntiintulon tarkkaa ajankohtaa tai hintaa. Kyseessä on kuitenkin todennäköisesti reilusti yli 200 euron virtalähde valmistajan 600 watin NJ 600:n maksaessa Hinta.fi-hintavertailupalvelun mukaan noin 210 euroa.

Lähde: Silverstone