Silverstone julkaisi uuden microATX-kokoluokan Fara H1 M -kotelon

Edullisen Fara-sarjan tuorein vesa on myös joukon pienikokoisin.

Silverstone on julkaissut micro-ATX-kokoluokkaan uuden Fara H1 M -kotelon. Uusi H1 M on edullisen Fara-sarjan toinen microATX-luokan kotelo ja selvällä erolla sarjan pienin kotelo.

Fara H1 M -kotelossa on panostettu mahdollisimman tehokkaaseen ilmankiertoon pienen koon puitteissa. Kotelon etupaneeli on nykypäivänä suosittua metalliverkkoa ja sen takaa löytyy paikat kahdelle 120 tai 140 mm:n tuulettimille. Kotelosta löytyy lisäksi katosta paikat kahdelle ja takapaneelista yhdelle 120 mm:n tuulettimille. Kotelon katon ja pohjan tuuletinaukot on suojattu irrotettavilla pölynsuodattimilla.

H1 M:n pienemmän koon eteen on jouduttu tekemään myös kompromisseja. Esimerkiksi näytönohjaimen maksimipituus on kyllä täydet 320 mm, mutta vain mikäli koteloon ei asenneta lainkaan etutuulettimia. Massamedioille on tarjolla yhteensä neljä paikkaa, joista kahteen sopii 2,5-tuumainen asema, yhteen 3,5-tuumainen ja viimeiseen joko 2,5- tai 3,5-tuumainen paikka. 2,5-tuumaisten asennuspaikat löytyvät emolevykelkan takapuolelta ja loput on piilotettu kotelon alaosaan virtalähteen viereen.

Kritiikkiä Silverstone ansaitsee kotelon etupaneelin liitäntävalikoimasta, joka on nykypäivän standardien mukaan auttamattomasti vanhentunut. Kotelon etupaneelista löytyy virta- ja reset-painikkeiden lisäksi yksi USB 3.0 Type-A -liitin, kaksi USB 2.0 Type-A -liitintä ja kuuloke- ja mikrofoniliittimet, eikä ainuttakaan USB Type-C -liitäntää.

Silverstone Fara H1 M:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 210 x 392 x 366 (L, K, S), tilavuus 30,13 litraa

Paino: 4,24 kg

Materiaali: Teräs, muovi, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.0 Type-A, 2 x USB 2. 0 Type-A, kuuloke- ja mikrofoniliittimet

Yhteensopivat emolevyt: Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Levypaikat: 2 x 2,5”, 1x 3,5”, 1x 2,5”/3,5”

Laajennuskorttipaikkoja: 4

Näytönohjaimen maksimimitat: pituus 320 mm (ilman etutuulettimia), leveys 160 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 16 mm

Virtalähdepaikka: ATX (max. pituus 160 mm 3,5-asemakehikolla, 250 mm ilman)

Tuuletinpaikat: 2x 120/140 mm edessä, 2x 120 mm katossa, 120 mm takana

Jäähdytinpaikat: 120 / 240 mm edessä, 120 mm takana

Silverstone ei ole vielä paljastanut Fara H1 M:n lopullista hintaa tai kuinka pian se tulee löytymään kauppojen hyllyiltä. Yhtiön Fara-sarjan kotelot ovat kuitenkin tyypillisesti edullisia ja tällä Hinta.fi-hintaseurannan mukaan sarjan muut mallit on hinnoiteltu 50 – 65 euroon 90 euron B1 Pro -mallia lukuunottamatta, joten myös H1 M:n voidaan odottaa sijoittuvan 50 – 60 euron tietämille.

Lähde: Silverstone