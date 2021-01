Xiaomi julkaisi uudet Redmi 9T ja Redmi Note 9T -älypuhelimet

Redmi Note 9T on Xiaomin ensimmäinen 5G:tä tukeva Redmi-sarjan älypuhelin.

Xiaomi esitteli tänään uudet Redmi 9T -sarjan älypuhelimet. Mallisto sisältää perusmalli Redmi 9T:n ja pykälän kalliimman Redmi Note 9T:n. Laitteet toimivat seuraajina viime vuonna julkaistuille Redmi Note 9– ja Redmi 9 -puhelimille, joista Redmi Note 9 Pro kävi myös io-techin testissä.

Kaksikosta kalliimpi Redmi Note 9T erottuu edeltäjästään suhteellisen selvästi jo ulkonäöltään. Redmi Note 9 -sarjan suhteellisen omaperäisen näköisestä neliskanttisesta kamerakehyksestä keskellä puhelimen takakuorta on luovuttu ja sen sijaan kehys on muotoilultaan pyöreä. Sukunäköä saman konsernin Poco X3:een ja Xiaomi Mi 10T Liteen onkin uudistetun kamerakehikon myötä huomattavasti.

Kamerajärjestelmä itsessään muistuttaa edeltäjämallia, mutta ultralaajakulmakamerasta on harmillisesti luovuttu. Pääkameran resoluutio on 48 megapikseliä ja sen tukena on 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyystietokamera. Rakenteen ulkonäöllisten uudistusten lisäksi Xiaomi mainostaa laitteen kestävyyttä: näytön suojana on Gorilla Glass 5 -lasi, minkä lisäksi puhelimelle luvataan myös roiskeenkestävyys, vaikkei virallista IP-luokitusta puhelimella olekaan. Takakansi on polykarbonaattimuovia, joka Xiaomin mukaan hylkii sormenjälkiä.

Hieman takapakkia ottaneen kameran vastapainona järjestelmäpiiritasolla puhelin on saanut osakseen päivitystä. Edeltäjämallista löytyneestä MediaTekin Helio G85 -järjestelmäpiiristä on siirrytty valmistajan huomattavasti tuoreempaan modernia 7 nm:n valmistusprosessia hyödyntävään Dimensity 800U -piiriin, joka tuo mukanaan integroidun tuen myös 5G-yhteyksille. Piirin erikoisuutena se tukee Dual SIM -tilassaan myös kahta 5G-SIM-korttia, mikä ei ole vielä nykypäivänä puhelinmarkkinoille erityisen yleinen ominaisuus.

Uutuuspiirin siivittämänä Redmi Note 9T on Xiaomin mukaan grafiikkasuorituskykynsä osalta jopa 280 prosenttia edeltäjäänsä tehokkaampi, mutta valmistaja ei määrittänyt mihin edellissukupolven useasta Redmi Note -sarjalaisesta vertaus tehtiin. Prosessorisuorituskyvyn osalta vertaus puolestaan tehtiin Snapdragon 665:een, johon verrattuna Dimensity 800U on Xiaomin mukaan jopa 93 prosenttia tehokkaampi.

Järjestelmäpiirin parina on 4 gigatavua RAM-muistia ja mallista riippuen joko 64 tai 128 gigatavua tallennustilaa. Järjestelmäpiirille virtaa Redmi Note 9T:ssä syöttää 5000 mAh:n akku, joka tukee maksimissaan 18 watin pikalatausta. Xiaomi lupaa akun kestävän päivittäistä käyttöä lähes kolme vuotta ilman merkittävää heikkenemistä, kun taas yleisesti valmistajan mukaan akut kestäisivät vain noin kaksi vuotta.

Redmi Note 9T:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,96 x 77,25 x 9,05 mm

Paino: 199 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 5 edessä, muovi

6,53″ LCD-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 60 Hz, 450 nit

MediaTek Helio Dimensity 800U-järjestelmäpiiri (2x Cortex-A76 2,4 GHz, 6x Cortex-A55 2,0 GHz CPU, ARM Mali-G57 MC3 GPU)

4 Gt RAM-muistia

64 (UFS 2.1) tai 128 Gt (UFS 2.2) tallennustilaa, muistikorttipaikka (max. 256 Gt)

5G, LTE-A, Dual SIM

NFC

3,5 mm ääniliitäntä, IR-lähetin

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera (1/2”, 0,8 um pikselikoko) f1.79, AF 2 megapikselin syvyystietokamera (1,7 um pikselikoko), f2.4, FF 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

13 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.25

5000 mAh akku, USB Type-C, 18 W pikalataus

Android 10, MIUI 12

Pykälän edullisempaan hintaluokkaan saataville tuleva Redmi 9T puolestaan muistuttaa ominaisuuskattauksensa osalta erittäin vahvasti saman konsernin Poco M3:a, joka on vastikään käynyt myös io-techin testissä. Suurin eroavaisuus Pocon puhelimeen onkin uudistettu ulkonäkö.

Redmi 9T:n sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri, jonka parina on mallin mukaan 4 Gt:n RAM-muisti ja 64 Gt:n tallennustila, 4 Gt:n RAM-muisti ja 128 Gt:n tallennustila tai 6 Gt:n RAM-muisti ja 128 Gt:n tallennustila. Järjestelmäpiirille virtaa antaa Poco M3:sta tuttuun tapaan suurikokoinen 6000 mAh:n akku, joka latautuu 18 watin pikalatauksella. Kamerajärjestelmän virkaa hoitaa 48 megapikselin pääkamera, jonka parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyystietokamera.

Redmi 9T tarjoaa Poco M3:n tavoin näytön suojaksi Gorilla Glass 3 -suojalasin muun rakenne ollessa muovia. Redmi Note 9T:n tavoin myös Redmi 9T on valmistajan mukaan roiskeenkestävä, vaikkei virallista IP-luokitusta olekaan. Lisäksi myös Redmi 9T:n takakannen muovin luvataan olevan sormenjälkiä hylkivä.

Redmi 9T:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

Paino: 198 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 3 edessä, muovi

6,53″ LCD-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 60 Hz, 400 nit

Qualcomm Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri (4 x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4 x 1,8 GHz Kryo 260 Silver, Adreno 210 GPU)

4 tai 6 Gt RAM-muistia

64 (UFS 2.1) tai 128 Gt (UFS 2.2) tallennustilaa, muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-A, Dual SIM

NFC (ei pohjamallissa), Bluetooth 5.0

3,5 mm ääniliitäntä, IR-lähetin

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera (1/2”, 0,8 um pikselikoko) f1.79, AF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4, FF 2 megapikselin makrokamera, f2.4

8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.05

6000 mAh akku, USB Type-C, 18 W pikalataus, tukee toisten laitteiden lataamista USB-liitännän kautta

Android 10, MIUI 12

Redmi Note 9T:n globaalit hinnat hinnat alkavat 4 & 64 Gt:n mallin 229 eurosta. 128 Gt:n tallennustilasta täytyy maksaa 40 euroa ekstraa. Puhelimesta tulee kuitenkin aluksi saataville myös Early Bird -tarjoushinta, jolloin pohjamalli on saatavilla 199 euron hintaan ja kalliimpi vastaavasti 249 euron hintaan. Redmi 9T:n 4 & 64 Gt:n mallin hinnat alkavat puolestaan 159, mutta kyseinen malli ei pidä mukanaan NFC-tukea. NFC:n kanssa hinta on 169 euroa. 4 & 128 Gt:n malli kustantaa 189 euroa ja 6 & 128 Gt:n malli 199 euroa. Redmi 9T:stä ei ole tarjolla Early Bird -hintoja.

Puhelinten Suomeen saapumisajankohtaa eikä tarkkoja Suomihintoja ole vielä tiedossa, mutta Xiaomin mukaan niistä tiedotetaan lähiviikkojen aikana.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, Xiaomi (1), (2)