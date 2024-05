Uusien Zoned UFS- eli ZUFS-muistien luvataan olevan paitsi nopeampia, myös kestävän jopa 40 % perinteisiä UFS-muisteja pidempään.

Muistivalmistaja SK hynix on julkaissut seuraavan sukupolven NAND-standardin mobiililaitteisiin. Kuten nykytrendeistä voi arvata, tekoälyllä on lusikkansa myös tässä sopassa.

SK hynix on julkaissut uuden ZUFS- eli Zoned UFS 4.0 -NAND-muististandardin mobiililaitteille. ZUFS eroaa perinteisestä UFS:stä siten, että se ryhmittelee datan erilaisten kriteereiden mukaan eri alueisiin. Ryhmittelyn kerrotaan nopeuttavan paitsi käyttöjärjestelmän toimintaa, myös ylipäätään parantaa muistinhallinnan tehokkuutta. Erityisesti tekoälytehtävien luvataan hyötyvän teknologiasta selvästi.

Yhtiön lehdistötiedotteessa on käytetty sen verran erikoista kieltä, ettei mediassa näytä olevan konsensusta mitä yhtiö tarkoittaa lauseella ”The ZUFS also shortens the time required to run an application from a smartphone in loungg hours use by 45 %”, mutta jokin ainakin nopeutuu sen verran. SK hynixin erikoinen kieli ei jää yhteen lauseeseen, vaan lehdistötiedotteen mukaan myös muistien kirjoitus- ja lukukestävyyttä on parannettu jopa nelinkertaiseksi, minkä kerrotaan pidentävän tuotteen elinikää jopa 40 %.

Lähde: SK hynix