Snapdragon 8 Gen 2:n ensimmäiset suorituskykytestit lupaavat markkinoiden huipputehoa

Suorituskykytestit haastavat ja osittain jopa kykenevät voittamaan Applen tuoreimman iPhone 14 Pron.

Qualcomm julkaisi Snapdragon 8 Gen 2 -lippulaivajärjestelmäpiirin viime viikolla. Nyt piiristä on saatu ensimmäisiä suorituskykytestilukemia Qualcommin omalla referenssilaitteella, johon Android Authority on päässyt käsiksi valmistajan Tech Summit -tapahtumassa.

Huomion arvoisena seikkana referenssilaite on Qualcommin oma esimerkkilaite 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla. Laitteella pyritään tuomaan esiin piirin reaalimaailman suorituskykyä, mutta kyseessä on kuitenkin ehdottomasti valmistajan omaa piiriä edukseen tuova laite. Android Authorityn mukaan Snapdragon 8 Gen 1:n kanssa todellisten puhelinten suorituskykylukemat olivat lopulta havaittavasti referenssituloksia heikompia.

Android Authority pääsi ajamaan referenssilaitteella prosessorisuorituskykyä mittaavan GeekBench 5:n sekä grafiikkasuorituskykyä mittaavan 3DMark WildLifen.

Prosessorisuorituskyvyssä Snapdragon 8 Gen 2 on ottanut varsin selvän harppauksen kuluvan vuoden lippulaivapiireihin nähden. Moniydinsuorituskyky on noussut jopa 5178 pisteeseen, mikä riittää viemään testatun referenssilaitteen ohi iPhone 14 -perusmallien A15 Bionicin, vaikkakin Pro-mallien iPhoneista löytyvälle A16 Bionicille vielä jonkin verran jäädäänkin. Yhden ytimen rasituksessa Snapdargon 8 Gen 2 häviää vielä Applen viime vuoden A15 Bionic -piirille, vaikka siinäkin parannusta edellissukupolveen on tullut.

Grafiikkasuorituskyvyssä Qualcommin uutuus puolestaan karkaa selvään johtoasemaan WildLife-testin 13596 pisteellään. Sen perässä on Android Authorityn testeissä Snapdragon 8+ Gen 1:n sisältävät laitteet reilulla 10 000 pisteellä iPhone 14 Pron A16 Bionicin jäädessä 9883 pisteeseen. Huomion arvoisena seikkana io-techin testeissä tavanomaista WildLife-testiä ei ole enää lippulaivaluokan puhelimille käytetty, sillä A15 Bionicista ja Snapdragon 8 Gen 1:stä eteenpäin laitteet saavat tulokseksi sovelluksen perusversion mukaan maksimin.

Raskaampaa Wild Life Extreme -testiä Snapdragon 8 Gen 2:lla ei valitettavasti oltu ajettu. Meidän testeissämme A16 Bionic on kuitenkin ollut kyseisen testin tehokkain laite 3276 pisteellään. A15 Bionicin puolestaan saa 2892 pistettä sekä parhaat Snapdragon 8+ Gen 1 -laitteet noin 2800 pistettä.

Lisäksi Android Authority on jakanut Qualcommin antamat tulokset PCMark-testistä, jossa tulos on ymmärrettävästi Android-markkinoiden tämän hetken lippulaivapiirejä parempi. PCMark-tulosten verrokkina ei ole annettu iPhonen A15- tai A16 Bionic -piirien tuloksia.

Lähde: Andoid Authority