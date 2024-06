Sony julkaisi PC-adapterin PlayStation VR2 -virtuaalilaseille

Uuden PC-adapterin myötä yhteensopivien PlayStation 5- ja Steam-pelien pelaaminen onnistuu samoilla PS VR2 -virtuaalilaseilla.

Japanilainen Sony on julkaissut virtuaalitodellisuuspelaajien iloksi adapterin, jonka avulla voi pelata Steamin VR-pelejä valmistajan omilla PlayStation VR2 -virtuaalilaseilla, jotka ovat olleet tähän asti yhteensopivat vain PS5:n kanssa. Uutisoimme aiheeseen liittyvistä huhuista lyhyesti viime viikolla, mutta nyt Sony on vahvistanut asian virallisesti.

Adapteri yhdistyy tietokoneeseen DisplayPort-kaapelilla – jota ei myyntipakkauksessa toimiteta –, minkä jälkeen käyttäjä voi alustaa PS VR2 -lasinsa Steamin kautta ja alkaa pelaamaan yhteensopivia pelejä, joihin kuuluu muun muassa Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR ja War Thunder. Käyttöä varten tietokoneelle on ladattava PlayStation VR 2- ja SteamVR-sovellukset. Aivan kaikki Sonyn lasien ominaisuudet eivät Steamin kautta pelatessa toimi, kuten HDR, silmien liikkeen seuranta ja haptinen värinäpalaute. Tuettuna on kuitenkin esimerkiksi samat 2000×2040 pikselin kuvatarkkuus per silmä, 110 asteen näkökenttä ja tilaäänet yhteensopivissa peleissä.

Minimilaitteistovaatimukset PS VR2 -lasien käyttämiselle PC:llä:

Käyttöjärjestelmä: 64-bittinen Windows 10 / 11

Prosessori: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 3 3100 AMD:n puolella vaatimuksena väh. Zen2-arkkitehtuuri (Ryzen 3000 -sarja)

RAM-muisti: 8 Gt

Näytönohjain: NVIDIA: Väh. Turing-arkkitehtuuri (GTX 16- ja RTX-näytönohjaimet) AMD: Radeon RX 5500 XT / RX 6500 XT

DisplayPort 1.4

Suora USB-yhteys

Bluetooth 4.0

PlayStation VR2:n PC-adapteri tulee saataville elokuussa 60 euron suositushintaan.

Lähde: PlayStation.Blog