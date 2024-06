Intel julkaisi Lunar Lake -prosessorit vähävirtaisiin kannettaviin

Lunar Lake on uudistunut käytännössä joka osa-alueella sisältäen uuden sukupolven P- ja E-ytimet, uuden sukupolven NPU 4 -tekoälykiihdyttimen ja Xe2- eli Battlemage-arkkitehtuurin GPU:n.

Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger on pitänyt tänään aamuyöstä Suomen aikaa keynote-esityksen Computex-messuilla. Kuluttajien kannalta kiinnostavinta antia oli epäilemättä Lunar Lake -prosessoreiden virallinen julkistus.

Lunar Lake on Intelin uusi vähävirtaiseen mobiilikäyttöön suunnattu prosessori. Se rakentuu kahdesta varsinaisesta sirusta, jotka valmistetaan TSMC:n prosesseilla ja kootaan Intelin itsensä toimesta Foveros-paketointiin. Compute-siru sisältää prosessoriytimet, NPU:n, GPU:n ja se valmistetaan TSMC:n N3B-prosessilla, kun I/O-funktiot sisältävä Platform Controller -siru valmistetaan vanhemmalla N6-prosessilla.

Kuten nykytrendeihin sopii, Intel on nimennyt prosessorinsa osat erilaisiksi ”AI Engineiksi”. CPU AI Engine sisältää P- ja E-ytimiä sekä tukee tekoälyä kiihdyttäviä VNNI- ja AMX-käskyjä yhteensä 5 TOPSin suorituskyvyllä. Prosessorin P-ytimet perustuvat uuteen Lion Cove -arkkitehtuuriin ja E-ytimet niin ikään uuteen Skymont-arkkitehtuuriin. Merkittävänä muutoksena Intel on tiputtanut Lunar Laken P-ytimiltä pois Hyper-threading-SMT-teknologian, jolloin myös P-ytimet suorittavat kukin vain yhtä säiettä kerrallaan.

NPU AI Engine sisältää nimensä mukaisesti uuden tekoälykiihdyttimen. NPU 4 -arkkitehtuuriin perustuva tekoälykiihdytin on Intelin mukaan kaksi kertaa aiempaa energiatehokkaampi ja yltää maksimissaan 48 TOPSin suorituskykyyn peitoten Qualcommin Snapdragon X -piirit ja yltäen helposti Microsoftin Copilot+ PC -määritelmän 40 TOPSin vaatimukseen. NPU:ssa on nyt kahden sijasta kuusi Neural Compute Engine -yksikköä (NEC), joista kussakin on oma MAC array -laskentaklusteri, joka kykenee FP16-tarkkuudella 1024 ja INT8-tarkkuudella 2048 MAC-laskuun per sykli. NECistä löytyvät myös päivitetyt Shave DSP -yksiköt puolestaan tarjoavat nelinkertaisesti vektorilaskuvoimaa aiempiin nähden.

GPU AI Engine perustuu odotetusti Xe2- eli Battlemage-arkkitehtuuriin. Intelin mukaan se on onnistunut parantamaan Xe2:n suorituskykyä ensimmäisen sukupolven Xe-arkkitehtuuriin verrattuna tehtävästä riippuen jopa 20 prosenttia nopeammasta tesseloinnista jopa 12,5-kertaa nopeammaksi Draw XI:ssä eli Execute Indirectissä, jolle on nyt natiivi tuki.

Xe-ydinten ALU-yksiköiden asettelua on vaihdettu aiemmasta SIMD8:sta paremmin markkinoiden kanssa yhteensopivaksi SIMD16:ksi, mikä samalla pienentää markkinoinnissa käytettyjen Xe Vector Engineiden määrän puoleen. Lunar Laken konfiguraatiossa on kahdessa Render Slicessä yhteensä kaksi geometrialinjastoa, 8 Xe-ydintä 64 XVE-yksiöllä, kahdeksan teksturointiyksikköä, neljä ROP-yksikköä ja 8 entistä järeämpää säteenseurantayksikköä. XMX-kiihdyttimet kykenevät NPU:hun verrattuna kaksinkertaiseen suorituskykyyn eli 2048 FP16- tai 4096 INT8-laskuun per kellojakso.

GPU:n puolelle osuu myös mediayksikön päivitys, joka lisää sille tuen uuden VVC-videokoodekin purulle. Koodekki lupaa tarjota vastaavaa laatua 10 % AV1:tä pienemmällä bitratella ja se tukee esimerkiksi vaihtelevaa striimausresoluutiota. GPU:n näyttöohjainta on päivitetty tukemaan puolestaan uusinta eDP 1.5 -versiota, jonka avulla näytöstä voidaan päivittää vain tarvittavat osat eikä joka kerta koko ruutua.

Lunar Laken I/O-puolta eli käytännössä SoC-sirua on päivitetty. Jokaisessa Lunar Lake -kannettavassa tulee olemaan vähintään kaksi Thunderbolt 4 (USB-C) -liitäntää, tuki Wi-Fi 7:lle ja Bluetooth 5.4:lle LE Audion kera. Yhtiön mukaan mukana on myös DDR-muistien Wi-Fi-signaaliin aiheuttamat häiriöt minimoiva teknologia, joka hienosäätää muistien kellotaajuutta tarpeen mukaan.

Lähde: Intel