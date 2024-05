Uudet Xperiat ovat saaneet nykytrendien mukaisesti kylkeensä annoksen tekoälyä esimerkiksi näytön kuvaa ja kameroiden nappaamia kuvia parnatamaan.

Sony on julkistanut odotetusti ensimmäiset uudet vuoden 2024 mallit Xperia-sarjaan. Kuten totuttua, vuoden avaavat uudet Xperia 1 ja 10-malit ja nykytrendeihin sopivasti molempiin on saatu mukaan ripaus tekoälyä.

https://www.youtube.com/watch?v=tyyu1OZ8wRU

Sonyn tämän vuoden lippulaiva jatkaa loogista jatkumoa ja on nimeltään Xperia 1 VI. Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiirillä varustetun puhelimen ominaisuuksista parrasvaloihin nostetaan ensimmäisenä sen optisella zoomilla varustetun telekamera, joka mahdollistaa jopa 7,1-kertaisen zoomin 85-170 mm:n polttovälillä. Se osaa toimia myös makrokamerana maksimissaan kaksinkertaisella zoomilla ja 40 mm:n tarkennusetäisyydellä.

Exmor T for Mobile -sensorilla varustettu 24 mm:n laajakulmakamera puolestaan vastaa markkinointipuheissa tekoälyn kuvaprosessoinnin avulla jopa ns. full frame -kameroiden laatua. Sen yhteydessä hyödynnetään tekoälyä paitsi kuvan prosessoinnissa, myös Alpha-sarjan kameroista lainatussa ihmisen asennon tunnistamiseen pohjautuva seuraavassa automaattitarkennuksessa. Puhelimessa on myös kolmas kamerasensori, mutta tiedotteessa ei pureuduttu sen ominaisuuksiin lainkaan. Kameraratkaisu on kehitetty yhteistyössä Zeissin kanssa.

Tekoälyä on saatu myös näyttöön, joka on varustettu nyt Powered by Bravia -kuvanparannusteknologialla. Sen kerrotaan käyttävän AI remastering -tekniikkaa kontrastin, värien ja selkeyden parantamiseksi, oli kyse sitten suoratoistopalveluista tai käyttäjän omista sisällöistä. Uusi Sunlight Vision puolestaan tarkkailee puhelimen ympäristön kirkkautta ja optimoi kuvaa paremmin auringonpaisteessa näkyväksi ilman, että mikään palaa puhki ruudulla.

Audiofiileille on tarjolla uusi Premium Audio Circuit -äänipiiri, joka on omistettu 3,5 mm:n liitännän perään sopiville kuulokkeille. Myös puhelimen omia kaiuttimia on parannettu ja puhelin tukee oleellisimpia formaatteja kuten High-Resolution Audio, High-Resolution Audio Wireless, LDAC, Bluetooth LE Audio ja Snapdragon Sound. Tekoälyä käytetään DSEE Ultimate -ominaisuuteen, jonka luvataan parantavan äänilähteen laadun vastaamaan HiRes-audiota.

Xperia 1 VI:n akku on kapasiteetiltaan 5000 mAh ja se on pakattu aiempia malleja ohuempaan runkoon. Yhtiö lupaa sen riittävän entistä virtapihimmän näytön ja yhtiön virransäästöteknologioiden avulla jopa 36 tunnin akkukestoon. Mittaus on suoritettu toistamalla video Wi-Fi- ja LTE-yhteyksillä Bluetooth-äänentoistolla.

https://www.youtube.com/watch?v=TyiUmHe8-OI

Edullisempaa päätä Sonyn uutuustarjonnasta edustaa Snapdragon 6 Gen 1:llä varustettu Xperia 10 VI, jossa on panostettu etenkin akun kestoon. Yhtiön mukaan akun pitäisi piisata kahden päivän käyttöön 155 mm pitkässä ja 68 mm leveässä IP65/68-suojatussa puhelimessa. 6,1” OLED-näyttö hyödyntää Triluminous Display for Mobile -teknologiaa ja sen suojana on Corningin Gorilla Glass Victus -lasia.

Puhelimen takaa löytyy kaksi kameraa, jotka tarjoavat 16 mm, 26 mm ja 52 mm polttovälit ja 2-kertaisen optisen zoomin. Ilmeisesti kumpikin kamera on varustettu myös optisella kuvanvakautuksella sekä Optical SteadShot -teknologian vaakaseen liikekuvaukseen. Myös isoveljestä ja Alpha-sarjasta tuttu ihmisen kehon asentoon perustuva seuraava tarkennus on mukana.

Sony Xperia 1 VI ja 10 VI saapuvat kumpikin myyntiin Suomessa kesäkuussa. Xperia 1 VI saapuu hyllyille kolmessa eri harmaan sävyssä 1399 euron suositushintaan ja sen ennakkotilaajat saavat kylkiäisiksi yhtiön WH-1000XM5-kuulokkeet. Xperia 10 VI tulee saataville sinisenä, mustana ja valkoisena 399 euron suositushintaan. Kylkiäiseksi on tarjolla WH-CH520-kuulokkeet. Xperia 1 VI:n kylkiäiskampanja on voimassa 9. kesäkuuta ja 10 VI:n 16. kesäkuuta saakka.

Lähde: Sähköpostitiedote