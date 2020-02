Nyt myös Sonyn edullisin Xperia L -mallisto käyttää erittäin laajakuvaista 21:9-näyttöä.

Sony on esitellyt tänään uuden Xperia L4 -älypuhelimen, joka asemoituu yrityksen malliston edullisimpaan päähän. Muovikuorisessa L4:ssä käytetään saman 21:9-kuvasuhteen näyttöä kuin yrityksen kalliimmissakin malleissa. LCD-paneeliin perustuvan näytön tarkkuus on 720 x 1680 pikseliä.

Järjestelmäpiiriksi on valittu (valitettavasti) sama kohta kahden vuoden ikäinen Mediatek Helio P22 -järjestelmäpiiri kuin edeltäjämallissa ja muistia on perustasoiset 3 & 64 Gt. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu kylkeen ja varustukseen kuuluu myös 3,5 mm:n ääniliitäntä sekä NFC. Takakuoren ylänurkassa on kolmoiskamera, joka tarjoaa 13 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä syvyystietokameran. Akun kapasiteetti on kasvanut hieman 3580 mAh:iin ja se tukee nyt USB PD -pikalatausta Type-C-liitännän kautta. Käyttöjärjestelmänä on edelleen vanha Android 9 Pie ja Sony on lisännyt siihen muutamia omia lisätoimintojaan, kuten Side Sense -valikon.

Sony Xperia L4 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159 x 71 x 8,7mm

Paino: 178 grammaa

6,2″ LCD-näyttö, 21:9-kuvasuhde, 720 x 1680 pikseliä

MediaTek Helio P22 -järjestelmäpiiri (8 × 2 GHz Cortex-A53-ydintä, 650 MHz IMG PowerVR GE8320 GPU)

3 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, muistikorttipaikka (jopa 512 Gt)

LTE Cat.6 -yhteydet, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 & 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, NFC

Kolmoistakakamera: 13 megapikselin laajakulmakamera, 1/3″ sensori, f2.0, automaattitarkennus, 26 mm kinovastaava 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/5″ sensori, f2.2, 17 mm kinovastaava 2 megapikselin syvyystietokamera, 1/5″ sensori, f2.4 LED-salama

8 megapikselin etukamera, 1/4″ sensori, f2.0, 78 asteen kuvakulma

3,5 mm ääniliitäntä, sormenjälkitunnistin

3580 mAh akku, USB Type-C 2.0, USB PD -pikalataustuki

Android 9 Pie

Xperia L4 tulee saataville valituilla markkinoilla kevään aikana mustana ja sinisenä. Hinta julkistetaan myöhemmin. Suuntaa-antavaa hintaa voi hakea vuosi sitten julkaistusta L3-edeltäjämallista, jonka suositushinta oli 199 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut