Sony kertoi syyskuun julkistuksessa lähinnä kuinka monta prosenttia parempi uutuuden pitäisi olla, mutta ennen aikojaan toimitettujen konsoleiden myötä nettiin on nyt saatu konsolin viralliset tekniset tiedot.

Sony julkisti PlayStation 5 Pro -konsolin syyskuussa ja se saapuu myyntiin virallisesti 7. marraskuuta eli kuluvan viikon torstaina. Joissain maissa konsoleita on kuitenkin ehditty jo toimittaa ennen aikojaan ja sen myötä konsolin tarkat tiedot on saatu nyt julki. Lisäksi PS5 Pro on ehtinyt jo brasilialaisen korjauspajan purkuvideolle.

Sony kertoi PS5 Pron julkistuksessa laitteen teknisistä ominaisuuksista verrattain pintapuoleisesti, vaikka osa tiedoista olikin jo vuotanut julki ennakkoon. Esimerkiksi grafiikkasuorituskyvyn luvattiin parantuvan 45 %, mutta tarkkoja lukuja ei kerrottu. Nyt julki tulleiden virallisten teknisten ominaisuuksien mukaan 45 % parempi grafiikkasuorituskyky tarkoittaa FLOPSeissa laskettuna 16,7 TFLOPSin suorituskykyä, mikä on reilu 62 % enemmän, kuin PS5:n 10,3 TFLOPSia.

Listaus ei tarkenna käytettyä RDNA-sukupolvea, mutta Sony vihjasi sen sisältävän myös teknologiaa, mitä ei ole vielä käytössä missään AMD:n omassa Radeon-näytönohjaimessa. Tämän on spekuloitu viittaavan RDNA 3- tai 3.5 -arkkitehtuuriin terästettynä RDNA 4:n säteenseurantaominaisuuksilla, koska AMD:n tiedetään luvanneen RDNA 4:n parantavan säteenseurantasuorituskykyä selvästi ja Sony lupasi PS5 Pron säteenseurantasuorituskyvyn olevan jopa kaksinkertaista alkuperäiseen PS5-konsoliin verrattuna. Mahdollisesta tekoälykiihdyttimestä ei ole erillistä mainintaa, mikä voisi viitata mainitun tekoälykiihdytyksen olevan RDNA-grafiikkaohjaimen ominaisuuksia. RDNA 3 -arkkitehtuuriin on lisätty tuki WMMA-tekoälykiihdytykselle suoraan Compute Unit -yksiköihin. Toisaalta erillisiä kiihdyttimiäkään ei voida pois sulkea.

Prosessori on edelleen 8-ytiminen ja perustuu Zen 2 -arkkitehtuuriin, eikä Sonyn tekniset ominaisuudet valitettavasti listaa niiden kellotaajuutta. Huhujen mukaan niiden maksimikellotaajuutta olisi kuitenkin nostettu 3,5 GHz:stä 3,85 GHz:iin. Muistia AMD:n semi-custom järjestelmäpiirin kaverina on 16 Gt ja se toimii nyt 18 Gbps:n nopeudella aiemman 14 Gbps:n sijasta, mikä nostaa muistikaistan 576 gigatavuun sekunnissa. Lisäksi konsolilla on käytössään 2 Gt DDR5-muistia, jonka voidaan olettaa korvaavan PS5:n 512 Mt:n DDR4-välimuisti SSD-ohjaimelle. SSD-aseman kapasiteetti on PS5 Prossa 2 teratavua.

Liitinpuolella PlayStation 5 Pro -konsolista löytyy kaksi USB-A 3.2 Gen 1×2 (10 Gbps), yksi USB-C 2.0, yksi USB-C 3.2 Gen 1×2 (10 Gbps), M.2-liitäntä ylimääräiselle SSD-asemalle sekä HDMI-ulostulo kuva- ja äänisignaalille. Lisäksi konsolissa on gigabitin verkkoliitäntä ja tuki Wi-Fi 7:lle sekä Bluetooth 5.1:lle. Konsolin maksimivirrankulutukseksi on ilmoitettu jopa 390 wattia, mikä on 40 wattia alkuperäistä PS5:sta enemmän.

