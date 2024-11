Apple ei ole tyytynyt vain päivittämään M3 Pro- ja M3 Max -piirejä uusilla ytimillä ja muilla tyypillisillä sukupolvipäivityksillä, vaan etenkin M4 Prossa on myllätty ydinkonfiguraatio täysin uuteen uskoon ja M4 Max on saanut mediayksikköönsä toisen videopakkaimen ja ProRes-kiihdyttimen.

Apple julkaisi viime viikolla uudet M4-sukupolven iMac-, Mac mini- ja MacBook Pro -tietokoneet. Niiden mukana julkaistiin myös aiemmin julkaistun M4:n rinnalle uudet M4 Pro- ja M4 Max -järjestelmäpiirit.

Apple valmistaa kaikki M4-sukupolven järjestelmäpiirinsä TSMC:n 2. sukupolven 3 nanometrin luokan eli N3E-prosessilla. Järeämpien M4 Pro- ja Max -piirien suunnittelufilosofia on ollut hieman M4:stä poikkeava, sillä energiatehokkaiden ydinten määrä on tiputettu perus-M4:n kuudesta neljään, ja sen sijasta siruihin on istutettu lisää suorituskykyisiä ytimiä, Pron tapauksessa maksimissaan kymmennen ja Maxin tapauksessa kaksitoista. Viime sukupolven M3 Prossa oli käytössä kuusi suorituskykyistä ja kuusi energiatehokasta ydintä ja M3 Maxissa kaksitoista suorituskykyistä ja neljä energiatehokasta ydintä.

Suurin ero löytyy kuitenkin GPU-puolelta, sillä siinä missä M4:ssä oli maksimissaan 10 GPU-ydintä, on Pro-versiossa 20 ja Maxissa jopa 40 GPU-ydintä. Sen myötä myös muistikaistalle on selvästi suurempaa tarvetta ja Apple onkin varustanut M4 Pron yhteensä 16 LPDDR5X-muistikanavalla ja M4 Maxin jopa 32 LPDDR5X-muistikanavalla, mitkä tuottavat 8533 Mbps:n nopeudella toimivilla muisteilla 273 ja 546 Gt/s muistikaistaa. Tekoälypuolen Neural Engine NPU-kiihdyttimeen sen sijaan ei ole koskettu, vaan siinä on läpi linjan tutut 16 ydintä, jotka yltävät maksimissaan 38 TOPSin suorituskykyyn.

M4 Pro ja Max on varustettu myös päivitetyillä IO-optioilla. Kummassakin on uutena kaistanleveyden Thunderbolt 4- ja USB4-standardeihin nähden jopa kolminkertaistava Thunderbolt 5. M4 Maxissa on päivitetty myös näyttöohjain tukemaan maksimissaan viittä näyttöä, kun M4 ja M4 Pro tukevat maksimissaan kolmea näyttöä. Tietokoneiden mahdollinen sisäinen näyttö lasketaan mukaan näyttöjen määrään. M4 Max -malli eroaa sekä M4:stä että M4 Prosta myös mediayksikkönsä osalta. M4 Maxilla on käytössään kaksi erillistä videopakkainta ja kaksi ProRes-kiihydtintä, kun muissa M4-piireissä kumpiakin on käytössä yksi.

Lähde: Apple