Steam Deckin sisällä sykkii AMD Aerith

Aiempien tietojen mukaan Van Gogh -arkkitehtuuriin perustuva järjestelmäpiiri perustuu AMD:n Zen 2- ja RDNA2-arkkitehtuureihin.

Valve piti viime viikon lopulla Steam Deck -käsitietokoneeseen keskittyvän Steamworks Virtual Conference -tapahtuman. Kaikki tapahtumanesitykset ovat katsottavissa myös jälkikäteen YouTubessa.

Kenties suurin mielenkiinto tapahtumassa kohdistui AMD:n ja Valven yhteisosuuteen Steam Deckin järjestelmäpiirin tiimoilta. Käsitietokoneen tiedettiin jo ennakkoon käyttävän Van Gogh -koodinimellistä järjestelmäpiiriä, joka kehitettiin tiettävästi alun perin Microsoftin tarpeisiin Surface-perheeseen, mutta kyseinen projekti peruutettiin.

Vaikka siru on edelleen Van Gogh, tottelee piiri nyt virallisemmin nimeä AMD Aerith. AMD:n semi-custom-yksikön johtaja Sebastien Nussbaumin esittelemä järjestelmäpiiri perustuu tuttuihin Zen 2- ja RDNA2 -arkkitehtuureihin.

Järjestelmäpiirin neljä Zen 2 -prosessoriydintä toimivat tilanteesta riippuen 2,4-3,5 GHz:n kellotaajuudella. Niiden tukena on kahdeksan RDNA2 Compute Unit -yksikköä, joiden kellotaajuus liikkuu puolestaan 1-1,6 GHz:n välimaastossa. Integroitu grafiikkaohjain on sikäli täysverinen RDNA2-edustaja, että se tukee DirectX 12 Ultimate -rajapinnan mukaisia ominaisuuksia, kuten säteenseuranta. Järjestelmäpiirin tukena on 16 Gt LPDDR5-muistia 88 Gt/s muistikaistan jatkeena.

Koko järjestelmäpiirin TDP-arvo on virallisissa kirjoissa 4-15 wattia eikä järjestelmäpiirille ole asetettu mitään kiinteää lämpötilarajaa. Valven tavoitteena on ollut tarjota aina yhtä hyvä suorituskyky tilanteesta riippumatta ja Steam Deckin kerrotaan osaavan tarvittaessa skaalata laitteen akun latausnopeuksia, tiedonsiirtonopeuksia ja tallennustilan nopeutta, ettei prosessorin tai näytönohjaimen suorituskyky vaarannu. Yhtiö on välittänyt lisäksi pelinkehittäjille viestin FPS-rajoittimien tärkeydestä ja harkitsee itse sellaisen asettamista Steam Deckiin suoraan, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Valve tulee aloittamaan Steam Deck -käsitietokoneiden toimitukset nykyaikataulun mukaan ensi vuoden helmikuussa, kaksi kuukautta aiottua myöhemmin. Tietokoneeseen on esiasennettu SteamOS 3.0 Linux, mutta siihen voi halutessaan asentaa myös muita käyttöjärjestelmiä, mukaan lukien Windowsin.