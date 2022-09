Gateronin valmistamien OptiPoint-kytkinten kehutaan olevan jopa kolmanneksen kilpailevia kytkimiä nopeampia ja niiden vasteaika on vaivaiset 0,2 millisekuntia.

Tätä nykyä tanskalaisen GN Store Nordin omistama SteelSeries on julkaissut uutta verta näppäimistömarkkinoille. Tällä kertaa saadaan muutakin uutta kuin vain uudet mallinimet, sillä Apex 9 TKL ja Apex 9 Mini kätkevät sisälleen uuden sukupolven kytkimet.

SteelSeries Apex 9 TKL ja Apex 9 Mini ovat yhtiön mukaan puhtaalta pöydältä tosipelaajille suunniteltuja, kustomoitavia ja SteelSeries OptiPoint -kytkinten kautta ennenäkemättömän nopeat käytössä. Markkinointimateriaaleissa uusi, Gateronin valmistama optinen kytkin on jopa 33 % nopeampi kuin kilpailevat kytkimet. Niiden vasteaika on vain 0,2 millisekuntia ja käyttäjä voi vaihdella tarpeen mukaan 1,0 mm:n ”Gaming” ja 1,5 mm:n ”Typing” kytkentäsyvyyksien välillä, joista ensimmäinen selittää myös markkinoidun nopeuden verrokkeihin, joiden kytkentäsyvyydet ovat 1,2 ja 1,5 mm. Kytkimet ovat lisäksi hotswap-vaihdettavia, mikä antaa lisävapauksia näppäimistön kustomointiin omiin tarpeisiin sopiviksi. Kytkinten eliniäksi luvataan 100 miljoonaa painallusta.

Apex 9 TKL on nimensä mukaisesti TKL-kokoa, mutta normaalista poiketen siitä uupuvat myös Print Screen-, Scroll Lock- ja Pause-näppäimet, jotka ovat joutuneet väistymään OLED-näytön, rullaohjaimen ja hallintapainikkeen tieltä. Apex 9 Mini noudattaa puolestaan 60 %:n asettelua, eli siitä on karsittu funktionäppäinrivi, kaikki Enteristä oikealle ja muutama muu näppäin. Näppäimistöön voidaan tallentaa 5 erilaista profiilia.

Kummankin rungon rakenne on identtinen: pohja on muovia ja kantena 5000-sarjan ”Aircraft Grade” alumiiniseosta, joka tuo näppäimistöön jämäkkyyttä. Pelisuorituskykyä parantaa entistä nopeampien kytkinten lisäksi luonnollisesti kustomoitava RGB-valaistus, joka hohkaa läpi Double Shot PBT -näppäinhattujen. Näppäimistö ei ole langaton, mutta sen USB-C-kaapeli on irrotettavissa näppäimistöstä. Hauskana yksityiskohtana rungon pohjasta löytyy säilytyspaikka näppäinhattujen irrotustyökalulle.

SteelSeries Apex 9 TKL ja Apex 9 Mini ovat saatavilla välittömästi yhtiön omasta verkkokaupasta ja kumppaneilta 139,99 (Mini) ja 149,99 euron (TKL) suositushinnoin. Valittavana on kumpaankin malliin pohjoismaalaisen asettelun lisäksi brittiläinen, japanilainen, ranskalainen, saksalainen ja yhdysvaltalainen näppäinasettelu.

Lähde: Lehdistötiedote