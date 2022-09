Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Watch5 -älykello

Testasimme Samsungin uuden Galaxy Watch5 -älykellon 44 mm:n kokovaihtoehtona.

Samsung julkaisi viidennen sukupolven Galaxy Watch -älykellonsa elokuussa. Nyt io-techin testiin on päätynyt perusmallin Galaxy Watch5 44 mm:n kokovaihtoehtona. Uutuuskello tarjoaa monin osin viime vuodesta tutun ominaisuuskattauksen, mutta mukaan on lisätty lämpötila-anturi, entistä vahvempi näytön suojalasi, suurempi akku sekä uusiksi muotoiltu BioActive-sensorikattaus kellon pohjaan. Käyttöjärjestelmänä Watch5:ssä on yhä viime vuonna testatusta Galaxy Watch4 Classicista tuttu WearOS.

Testiartikkelissa otamme selvää, tarjoaako 330 euron hintainen Galaxy Watch5 rahoilleen vastinetta.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Watch5 -älykello