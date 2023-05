Streacomin ZS800 -virtalähde kokeilee SFX-formaatin rajoja

Virtalähde on teknisesti 25 millimetriä liian pitkä SFX-kokoon, mutta se ei tarvitse takaansa vapaata tilaa johtoja varten minkä pitäisi säästää vähintään saman verran tilaa.

Streacom on esitellyt Computex-messuilla mielenkiintoista lähestymistapaa SFX-kokoluokan virtalähteisiin. Yhtiön tulevan ZS800:n on tarkoitus tehdä johdonhallinnasta normaalia helpompaa ahtaissa koteloissa.

Streacomin tuleva ZS800 ei ole teknisesti SFX-kokoluokan virtalähde, mutta käytännössä sen pitäisi mahtua sinne, minne SFX-virtalähteidenkin. Virtalähteen strategiset mitat ovat 125 x 63,5 x 125 mm, kun SFX-standardissa pituuden pitäisi jäädä 100 millimetriin.

Ylimääräiset 25 mm on kuitenkin käytetty tehokkaasti, eivätkä johta kiinnitetä virtalähteen perään, perältä löytyvään syvennykseen 90° kulmassa normaaliin nähden. 25 millimetrin ylityksen ei pitäisi siis vaikuttaa yhteensopivuuteen, koska normaaleilla SFX-virtalähteillä menee kuitenkin sen verran johtoihin ja niiden taivutuksiin. Sen lisäksi että johdot saa nyt aiempaa siistimmin virtalähteen päädyssä piiloon, 25 mm ylitys mahdollistaa 120 mm:n tuulettimen käytön.

Streamcom ZS800 saa tarvittavat johdot mahtumaan hyödyntäen sekä ATX12VO-standardia että adapteria yhteensopivuuden vuoksi. Virtalähteen päästä vedetään ATX12VO:n mukainen päävirtajohto, mutta koska käyttäjällä lähes varmasti on vielä 24-pinnistä ATX-virtaliitintä käyttävä emolevy, tulee mukana aktiivinen adapteri joka muuntaa pienellä piirilevyllä jännitteet sopiviksi 24-pinniselle.

ZS800 on 800 watin virtalähde ja sille luvataan ”92+ efficiency”, jonka kerrotaan vastaavan 80 Plus Platinum -tasoa. Virtalähteen päältä löytyy 120 x 15 mm tuuletin, joka on käyttäjän vaihdettavissa. Toistaiseksi ei ole tiedossa milloin yhtiö aikoo saada virtalähteen markkinoille asti, mutta konsepti on ainakin mielenkiintoinen.

