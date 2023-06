Koko porukan näyttävin lienee kolmelta sivultaan lasin peittämä O11 Vision, mutta oman mainintansa ansaitsevat myös uudet tuulettimet ja AIO-coolerit.

Lian Li on tuttuun tapaan ollut vahvasti esillä messuilla esittelemässä ennemmin tai myöhemmin tulevaisuudessa yleensä myyntiinkin tulevia uutuustuotteita. Mukaan mahtui sekä täysin uuden kotelosarjan ensimmäinen malli että päivityksiä vanhoihin tuttuihin.

Suosittu O11D Evo -perhe kasvaa kahdella uudella mallilla: XL ja RGB. Kummankin silmiinpistävin uudistus aiempiin O11D Evo -malleihin on vasemmasta etukulmasta tuoreimpien trendien mukaisesti hukattu näkökenttää ikävästi häiritsevä rungon pystypalkki. O11D Evo RGB:stä yhtiö on poistanut pystysuuntaisen LED-nauhan ja korvannut sen kahdella koko kotelon etupuolen ja vasemman laidan kiertävällä LED-nauhalla.

O11D Vision jatkaa siitä mihin uudet Evot jäivät ja korvaa myös lähes koko katon lasipaneelilla. Nyt kotelon vasemmassa yläkulmassa kohtaa siis kolme lasipintaa ilman tippaakaan runkoa tiellä. Katon lasipaneeli on todellisuudessa kaksisuuntainen peili, joten alapuolelta katsoen se peilaa kokoonpanon sisältöä. Toisin kuin Evo-sarjassa, Visionin I/O-paneeli ei ole siirrettävissä, vaan se on kiinteä osa etupaneelia.

Yhtiön täysin uuteen sarjaan kuuluva kotelo tottelee nimeä SUP 01. Se jakaa kotelon kahteen osaan ja panostaa vahvasti ilmankiertoon, joskin hieman epätyypillisellä tavalla. Kotelon etupaneeli on metalliverkkoa ja se on tarkoitettu pystyyn asennettavan näytönohjaimen paikaksi. Mainostettua ilmavirtaa löytyy kotelon oikealta kyljeltä, joka on kauttaaltaan metalliverkkoa ja josta löytyy paikat peräti kuudelle tuulettimelle, joista toisen kolmikon kaveriksi mahtuu jäähdytinkin. Koko komeuden kruunaa alaosan muusta kotelosta erottava peilipinta.

Pidemmän tähtäimen suunnitelmana yhtiöllä on myös DK-07-pelipöytä, josta löytyy tietokoneen paikan lisäksi sopiva jäähdytystoiminnolla varustettu upotus juomalle. Tietokoneen sisukset näkyvät lasipinnan alta läpi, mutta jos niitä ei jaksa katsella, saa lasin sumennettua nappia painamalla.

Lian Li O11D Evo XL saapuu myyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä mustana 235 ja valkoisena 245 dollarin verottomin hinnoin. O11 Vision tekee seuraa Evo XL:lle vuoden kolmannella neljänneksellä 140 dollarin hintaan väristä riippumatta. O11D Evo RGB seuraa perästä vuoden viimeisellä neljänneksellä 170 ja 180 dollarin hinnoin mustalle ja valkoiselle variantille. Myös SUP 01 tulee myyntiin viimeisellä vuosineljänneksellä ja sen suositushinta on 145 dollaria. Saataville tulee vain musta versio.

Uni Fan -sarja tulee päivittymään kolmella mallilla, joista huomio keskittyy ensimmäisenä Uni Fan TL LCD -malliin. Lian Li on onnistunut upottamaan tuulettimen keskiöön pienen LCD-näytön, jossa voi näyttää koneen tietoja, haluamaansa kuvaa tai GIF-animaatiota. TL tulee myyntiin myös ilman LCD-keskiötä ja molempia yhdistää aiempaa suuremmat Infinity Mirror -peilit kahdella sivulla. Lisäksi saataville on tulossa Uni Fan SL-Inf -malli käännetyillä lavoilla.

AIO-jäähdytinten puolella uutuus tottelee nimeä Galahad II ja se tulee saataville neljänä eri varianttina: Trinity, Trinity SL-Inf ja Trinity Performance sekä LCD. Todellisuudessa LCD malli olisi pitänyt erottaa täysin omaksi sarjakseen, sillä se perustuu Asetekin 8. sukupolven teknologiaan, kun Trinity-malleissa on käytössä Lian Lin omat ratkaisut. Performance-malli erottuu muista Trinityistä tiheämpiripaisen jäähdyttimensä ansiosta.

Uni Fan -sarjassa SL-INF Reverse Blade -malli tulee myyntiin tämän kuun aikana 30 dollarin suositushintaan. Uni Fan TL ja TL LCD seuraavat perästä kolmannella vuosineljänneksellä 110 ja 130 dollarin suositushinnoin. Galahad II -puolella Trinity-mallit tulevat myyntiin vielä kuluvan kuun aikana. Trinity ja SL-Inf tulevat saataville 240 ja 360 mm -versioina, kun Performancesta on vain 360 mm versio. Trinityjen verottomat suositushinnat ovat 120-190 dollaria mallista riippuen. Asetekin pumpulla varustettu Galahad II LCD tulee myyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä 280 ja 360 mm koossa 230 ja 250 dollarin hinnoin.

Lähde: Lian Li