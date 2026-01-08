CES 2026:ssa nähtiin mm. pelilasit, näyttöjä ja audiotuotteita.

Asuksen pelaamiseen keskittyvä ROG-osasto on esitellyt Las Vegasin CES 2026 -messuilla kasan uusia pelituotteita laidasta laitaan. Tässä uutisessa luomme pikaisen katsauksen uutuuksiin.

Yksi erikoisimmista uutuuksista on ”pelilasit”, jotka ovat mallinimeltään ROG Xreal X1. Lasit eroavat tavallisista virtuaalilaseista siten, että ne luovat silmien eteen ”perinteisen” näytön micro-OLED-paneeleillaan, jotka ovat tarkkuudeltaan Full HD -tasoa ja virkistystaajuudeltaan 240 hertsiä.

Lasit eivät ole kuitenkaan täysin langattomat, vaan ne ovat kaapelilla yhteydessä ROG Control Dock -telakkaan, jonka kautta laseja voi käyttää sekä HDMI 2.0- että DisplayPort 1.4 -yhteydellä, niin konsoleilla kuin PC:lläkin. Lisäksi lasit ovat yhteensopivat käsikonsoliluokan ROG Ally -pelitietokoneiden kanssa USB-C-yhteyden kautta.

Lasien luoma näyttö vastaa Asuksen mukaan jopa 171-tuumaista ruutua 4 metrin etäisyydeltä katseltuna, mutta sen kokoa ja etäisyyttä voi virtuaalisesti myös muuttaa. Lasit painavat 91 grammaa ja niissä on myös integroidut Bosen kaiuttimet.

ROG Xreal X1:n on tarkoitus tulla saataville vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Uusi ROG G1000 -valmistietokone on näyttävä premium-ratkaisu parasta haluaville. Ensimmäisenä silmään pistää ”AniMe Holo”, joka heijastaa hologrammikuvia vasemman kyljen ja etupuolen lasipaneeleihin. Teknisellä puolella G1000 on valittavissa parhaimmillaan Ryzen 9 9950X3D -prosessorilla ja RX 9070 XT- tai RTX 5090 -näytönohjaimella. DDR5-muistia on 32 gigatavua. Prosessoria jäähdyttää 420 mm:n AIO-ratkaisu, jonka jäähdyttimelle on kotelossa oma osionsa jäähdytyksen parantamiseksi. Tallennustilaa koneessa on valmiina 2 teratavua, mutta lisääkin on mahdollista asentaa.

Myös kotelopuolelle saatiin uusi tulokas. ROG Cronox ARGB on näyttävä panoraamakotelo sisäänrakennetulla LCD-näytöllä. Kotelossa on kaareutuva lasipaneeli vasemman kyljen ja etupuolen yli, mutta koteloa on koristeltu myös alumiinisilla rakenteilla. 60-hertsinen LCD-näyttö tulee kotelossa vakiona ja se voi näyttää esimerkiksi kokoonpanon sensoridataa. Näytön koko on 9,2 tuumaa.

120 mm:n tuulettimia Cronox ARGB:hen mahtuu yhteensä peräti 14 kappaletta. 360 mm:n nestejäähdyttimiä kotelo mahduttaa sisäänsä kaksi ja näytönohjaimen maksimipituus on 400 mm. Lisäksi suurille näytönohjaimille on kotelossa mukana oma jykevä kannattimensa. Sisään mahtuu myös E-ATX-emolevyt sekä emolevyt takaliitännöillä, kuten valmistajan omat BTF-mallit.

Tuotesivujen mukaan Cronox ARGB näyttäisi tulevan neljällä ROG Eurux GR120 ARGB -tuulettimella varustettuna. Kyseessä on valmistajan oma 120 mm:n uutuus, joka kykenee parhaimmillaan 2600 RPM:n kierrosnopeuteen ja on myös linkitettävissä toisiin samanlaisiin tuulettimiin kaapelisotkun välttämiseksi.

Yksi Asuksen uutuusnäytöistä on ROG Swift OLED PG27UCWM, joka on varustettu tuoreella 5. sukupolven QD-OLED-paneelilla. ROG-näyttöjen paneelit hyödyntävät etenkin tekstin selkeyttä parantavaa RGB Stripe -alipikseliasettelua (V-stripe). Kyseessä on uudelle paneelityypille ainakin vielä alkuvaiheessa melko harvinainen 27-tuumainen pelinäyttö perinteisellä 16:9-suhteella. Tarkkuus on 4K UHD (3840 × 2160) ja maksimivirkistystaajuus 240 hertsiä, mutta kaksoisresoluutiotuen ansiosta näyttöä voi käyttää myös 480-hertsisenä 1080p-tarkkuudella (1920 × 1080).

Uudella QD-OLED-paneeliteknologialla varustettuja uutuuksia ovat myös ultrawide-kuvasuhteen ROG Swift OLED PG34WCDN ja ROG Strix OLED XG34WCDMS.

Pelikannettavien katseenvangitsijana toimii vuoden 2026 ROG Zephyrus Duo, jossa on näppäimistön kaverina kaksi 16-tuumaista 3K-tarkkuuden OLED-näyttöä yhdessä kokoontaitettavassa paketissa. Teknisiltä osin Zephyrus Duossa raksuttaa Inte Core Ultra 9 386H -prosessori ja parhaimmillaan RTX 5090 -mobiilinäytönohjain. Uutuuden näytöissä on myös kosketusominaisuus.

Lisäksi ROG Zephyrus G14- ja G16 -pelikannettavat päivitettiin vuodelle 2026. Uusissa malleissa on mallinimien mukaisesti 14- ja 16-tuumaiset OLED-paneelit ja mobiilinäytönohjaimina parhaimmillaan RTX 5080 (G14) ja RTX 5090 (G16), kun taas prosessorina raksuttaa Ryzen AI 9 465H tai Intel Core Ultra 9 386H G14:ssä, mutta G16 tulee vain Intel-versiona. DDR5-muistia on 32–64 Gt.

Messuilla nähtiin myös ROG X Kojima -yhteistyö Asuksen ja japanilaisen Kojima Productions -pelistudion välillä, johon kuuluvat teeman mukaan koristellut ROG Flow Z13-KJP -pelitabletti, ROG Delta II-KJP -pelikuulokkeet, ROG Keris II Origin-KJP -pelihiiri ja ROG Scabbard II XXL -pelihiirimatto.

Audiopuolelle esiteltiin kaksi uutta tuotetta – avoimen malliset ja langalliset ROG Kithara -kuulokkeet sekä ROG Cetra Open Wireless -nappikuulokkeet.

ROG Kithara on varustettu 100 mm:n planaarimagneettielementeillä ja ne on kehitetty yhteistyössä Hifimanin kanssa. Kitharan mukana tulee myös vaihdettavat plugit koossa 3,5, 4,4 ja 6,3 mm, joiden avulla kuulokkeet voi liittää useisiin eri laitteisiin langallisesti.

ROG Cetra Open Wireless -nappikuulokkeet pelaamiseen ovat myös avoimen malliset eivätkä tunkeudu korvakäytävään. Käytettävissä on langattomat yhteysvaihtoehdot Bluetoothilla ja 2,4 gigahertsin USB-C-vastaanottimella. Kuulokkeiden DLC-kaiutinelementit (diamond-like carbon) ovat 14,2 mm:n kokoiset.

Lisäksi valmistajalta nähtiin uudet AM5-emolevyt ja näppäimistöt. Tuoreeseen ROG-emolevymallistoon kuuluu malleja piirisarjoilla B850, X870 ja X870E, mutta parrasvaloihin siitä nostetaan toki premium-mallit ROG Crosshair X870E Glacial tyylikkään valkoisena sekä musta ROG Crosshair X870E Dark Hero. Hieman edullisempia malleja edustavat uudet ROG Strix Neo -emolevyt.

Näppäimistöuutuuksiin kuuluu langallinen ROG Falchion ACE 75 HE magneettisilla Hall-kytkimillä sekä Speed Tap- ja Rapid Trigger -tuilla. Näppäimistö edustaa 75 %:n kokoluokkaa ja siinä on 8000 Hz:n päivitystaajuus (polling rate).

Langatonta näppäimistöä kaipaaville Asus esitteli 96 %:n kokoluokkaan kuuluvan ROG Strix Morph 96:n, jossa on hot-swap-ominaisuudella vaihdettavat mekaaniset ROG NX V2 -kytkimet ja tuki sekä Bluetoothille että 2,4 GHz:n matalaviivetilalle. Halutessaan näppäimistöä voi käyttää myös langallisesti.

Mainittujen tuotteiden lisäksi CES-messuilla oli näytillä myös mm. uusia AIO-nestecoolereita proesessoreille, pienikokoisia minitietokoneita, uusia reitittimiä sekä RTX 5090 -näytönohjaimen ProArt-malli. Tuotteiden tarkemmat saatavuusajankohdat ja hinnat selviävät myöhemmin.

Lähde: Asus