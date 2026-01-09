Yhtiö on lisäksi kertonut tekevänsä HyperX:stä pelibrändinsä ja rinnakkaisen pelibrändin manttelia pitäneestä Omenista yhden sarjan sen sisällä.

HP marssitti CES 2026 -messuille paitsi pitkän listan uusia tuotteita, myös brändiuudistuksia. Yhtiö ilmoitti sen HyperX- ja Omen-pelibrändien yhdistyvän, vaikka käytännössä HyperX:stä tehtiin uusi pelibrändi ja Omenista sarja sen sisälle.

HP:n messutarjonnan kenties erikoisin tapaus on HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC. Ensi silmäyksellä se näyttää tavalliselta, kompaktin asettelun langattomalta näppäimistöltä. Kuten nimikin jo kuitenkin vihjaa, kätkee se sisäänsä koko tietokoneen. Mukana tulee myös valmiiksi paritettu hiiri ja näytöksi kelpaa mikä tahansa USB-C-liitäntää tukeva näyttö. Tietokone osaa ilmeisesti ottaa myös virtansa samasta johdosta ainakin lehdistökuvan perusteella. Se on myös suojattu roiskeilta, mutta IP-luokituksesta ei ollut mainintaa.

Yhtiö ei valitettavasti ole paljastanut vielä uuden tietokoneensa kaikkia ominaisuuksia. EliteBoard G1a:n sisällä sykkii joka tapauksessa AMD:n Ryzen 300 -sarjan prosessori, mikä tekee siitä samalla Copilot+ PC -yhteensopivan. Muistin määrästä tai tallennustilasta ei ole mainintaa, mutta valinnaisena näppäimistöön saa myös 32 watin akun, jottei virta katkea työpisteen vaihtuessa. Näppäimistön virtanappiin voi valita valinnaisena sormenjälkilukijan.

HyperX-pelituotteiden puolella yhtiöllä oli esillä kolme Omen-pelikannettavaa ja neljä -näyttöä. Lisäksi Cloud-sarja päivittyy uusilla Earbuds III- ja III S -nappikuulokkeilla, Origins 2 65-, 1800- ja Pro 65 -näppäimistöillä, Even 1800 -näppäimistöllä ja Clutch-taistelupeliohjaimella.

Lisäksi HP julkisti uudet EliteBook X G2 -kannettavat AMD:n, Intelin ja Qualcommin prosessoreilla sekä EliteBook X Flip 2-in-1-kannettavan Intelin prosessorilla. OmniBook-kannettavia julkistettiin yli 20 ja rinnalla tuli myös 27” OmniStudio X -AIO-tietokone. Chromebook-rintamalle saatiin vain kaksi peruskannettavaa ja kaksi Plus-kannettavaa.

