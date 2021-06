TeamGroup vihelsi DDR5-muistien aikakauden käyntiin

Monet valmistajat ovat jo esitelleet ensimmäisiä DDR5-muistejaan aiemmin, mutta TeamGroup oli ensimmäinen muistejaan myyntiinkin tuonut valmistaja.

Useat valmistajat ovat jo esitelleet ja jopa julkistaneet ensimmäiset DDR5-muistinsa, mutta markkinoille niitä on odotettu vasta loppuvuodesta yhdessä Alder Lake -prosessoreiden kanssa. Odotukselle voidaan nyt jättää hyvästit, sillä TeamGroup on viheltänyt DDR5-kauden virallisesti alkaneeksi.

DDR5-muistien aikakauden voidaan katsoa virallisesti alkaneen nyt, kun TeamGroup on tuonut ensimmäisenä valmistajana myyntiin DDR5-muistit. Yhtiö toi myyntiin Amazonissa kahden muistikamman Elite DDR5 32 Gt -kitin, joka toimii DDR5-4800-nopeudella CL40-latenssein (40-40-40-77). Muistien käyttöjännite on 1,1 volttia ja ne oli hinnoiteltu sen hetken 310,95 dollariin, kun tuotetta oli saatavilla. Saataville tullut erä oli hinnoiteltu noin 310 dollariin ja se on jo myyty loppuun. Myös NewEgg on jo listannut saman muistikitin, mutta se on niin ikään myyty jo loppuun.

Lähde: momomo_us @ Twitter, Amazon