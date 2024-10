Kesän Computex-messuilla esitelty Tryx Panorama kaarevalla näytöllä saapuu vihdoin myös Eurooppaan.

Pienehkö PC-komponenttien valmistaja Tryx esitteli kesällä Computex-messuilla maailman ensimmäistä AIO-nestejäähdytintä, jossa on kaareva näyttö pumppuyksikköön integroituna. Nyt Panorama-mallinimeä kantava all-in-one-ratkaisu on saapumassa myös Eurooppaan. Tarjolle tulee kolmea eri kokoa – 240, 280 ja 360 millimetriä – niin mustana kuin valkoisenakin. Ostaja saa myös valita, haluaako jäähdyttimeensä ARGB-valot vai ei.

Pumppuyksikön päällä on kaareutuva 6,5-tuumainen AMOLED-näyttö 2K-resoluutiolla ja 60 hertsin virkistystaajuudella ja se tukee kuvan jakamista kahteen osaan. Sille on tarjolla myös esiasennettuja 3D-videoita valmistajan Kanali-ohjelmistossa. Jäähdytystehoa Panorama tarjoaa Asetekin kahdeksannen sukupolven jäähdytysratkaisulla, jonka kaverina on 30 mm:n paksuinen jäähdytin ja tavallista paksummat nesteletkut aiempaa paremman nestekierron saavuttamiseksi sekä nestelaakeroidut tuulettimet. Panorama on yhteensopiva AMD:n ja Intelin yleisimpien prosessorikantojen kanssa, mukaan lukien tuore LGA1851.

Tarkkaa päivämäärää Tryx Panoraman saapumiselle kauppojen hyllyille ei vielä kerrottu, mutta eurohinnat ovat seuraavat:

Panorama 240 – 330 €

Panorama ARGB 240 – 340 €

Panorama 280 – 350 €

Panorama ARGB 280 – 360 €

Panorama 360 – 370 €

Panorama ARGB 360 – 380 €

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut