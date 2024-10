Uuden sukupolven 3D-välimuisti on siirretty prosessorisirun alapuolelle, mikä mahdollistaa prosessoriydinten entistä tehokkaamman jäähdytyksen ja aiempaa korkeammat kellotaajuudet.

AMD ilmoitti aiemmin tässä kuussa julkaisevansa Ryzen 9000X3D:n 7. päivä marraskuuta. Yhtiön kalenterit ovat ilmeisesti halloweenin haamujen sotkemat, sillä yhtiö täräytti tänään julki Ryzen 7 9800X3D -prosessorin ilman ennakkovaroituksia.

Ryzen 7 9800X3D perustuu Zen 5 -arkkitehtuuriin ja toisen sukupolven 3D V-Cache -teknologiaan. Toisen sukupolven 3D V-Cache eroaa ensimmäisestä sukupolvesta siten, että nyt 64 megatavun kokoinen välimuistisiru on sijoitettu paketoinnissa CCD-prosessorisirun alapuolelle, kun aiemmin se on ollut sen päällä.

Ratkaisu mahdollistaa Zen 5 CCD-prosessorisirun aiempaa tehokkaamman jäähdytyksen ja sen myötä jo itsessään aiempaa korkeammat kellotaajuudet, mutta monelle harrastajalle iloisena yllätyksenä myös ylikellotuksen. AMD menee tiedotteessaan niin pitkälle, että puhuu jopa extreme-ylikellotuksesta, mikä yleensä viittaa nestemäisellä typellä tai heliumilla tehtäviin ennätysajoihin.

Ryzen 7 9800X3D:ssä on käytössä yksi CCD-siru ja sen myötä kahdeksan Zen 5 -prosessoriydintä, jotka kykenevät suorittamaan SMT-teknologian avulla 16 samanaikaista säiettä. Prosessoriydinten peruskellotaajuus on 4,7 ja maksimi Boost-kellotaajuus 5,2 GHz. CCD-sirulla on valmiiksi 32 Mt L3-välimuistia ja sen alle sijoitetun 2. sukupolven 3D V-Cache -sirun ansiosta yhteensä L3-välimuistia on käytössä 96 Mt. Prosessorin TDP-arvo on asetettu 120 wattiin.

AMD:n omien testien mukaan Ryzen 7 9800X3D on peleissä keskimäärin 8 % nopeampi, kuin yhtiön edeltävä Ryzen 7 7800X3D, ja jopa 20 % nopeampi kuin kilpailijan prosessorit. Lisäksi yhtiö nostaa esille Star Wars Outlawsin, jossa ero 7800X3D:hen on merkittävästi keskiarvoa suurempi, eikä sen pitäisi olla ainut vastaavalla tavalla käyttäytyvä peli.

Keskimääräisen suorituskyvyn paranemisen lisäksi yhtiö kehuu suuremman välimuistin mahdollistavan myös paremmat minimi FPS:t, vaikka keskimääräinen suorituskyky ei erottuisikaan joukosta. Yhtiön nostaa esimerkiksi Last of Us: Part 1:n, jossa uuden 9800X3D:n keskimääräinen suorituskyky vastaa i9-14900K:ta, mutta 1 %:n minimi FPS on jopa 31 % parempi.

AMD on hinnoitellut Ryzen 7 9800X3D:n verottomana 479 dollariin, minkä pitäisi Suomen verokannalla kääntyä noin 555-560 euroon. Prosessorin myynti alkaa 7. marraskuuta.

Lähde: AMD