Intel kiusoittelee Xe-HPG:n julkaisulla ja kertoi Xe-HPC:n kuulumisista

Intelin mukaan sen pelikäyttöön suunnattujen Xe-HPG-piirien julkaisu on jo hyvin lähellä, vaikkei tarkkoja päivämääriä paljastettukaan.

Intel on kertonut International Supercomputing Conference 21 -tapahtumassa paitsi palvelin- ja supertietokonepuolen kuulumisistaan, myös kuluttajapuolen Xe-arrkitehtuurista.

Intelin Xe-arkkitehtuuri on jaettu neljään mikroarkkitehtuuriin: Xe-HPC, Xe-HP, Xe-HPG ja Xe-LP. Xe-LP on saatu jo kuluttajien käsiin paitsi integroituina grafiikkaohjaimina, myös erillisenä DG1-grafiikkapiirinä sekä Iris Xe Max -nimellä kannettavissa että erittäin rajoitetusti työpöydällä Asus DG1-4G:n muodossa.

Do you still have your special event #JoinTheOdyssey cards? Now’s the time to use it! Fill in the details on the form here, and some swag may soon be coming your way… https://t.co/BuKBRk6aqb #XeHPG pic.twitter.com/CSLOQOjW3W — Intel Graphics (@IntelGraphics) June 28, 2021

Intelin varsinainen peliarkkitehtuuri on Xe-HPG, josta tiedetään toistaiseksi vain vähän. Varmistettua tietoa on tuki DirectX 12 Ultimate -rajapinnalle, johon kuuluu esimerkiksi säteenseurannan kiihdytys, sekä valmistus ulkopuolisella puolijohdevalmistajalla. Vuotojen perusteella voidaan kuitenkin jo pitää varmana, että piirit tullaan valmistamaan TSMC:n 6 nanometrin N6-prosessilla ja niissä tulee olemaan maksimissaan 512 Execution Unit -yksikköä. Intelin ISC21-päivitysten mukaan DG2-koodinimellä tunnettu piiri on tällä hetkellä Sampling-vaiheessa, jolla voidaan viitata kaikkeen ensimmäisistä Engineering Sample -versioista piirien lähettämiseen näytönohjainvalmistajille. Yhtiö on lisäksi kiusoitellut Odyssey-sivuillaan Xe-HPG-arkkitehtuurin lähestyvästä julkaisusta.

Xe-HP on palvelimiin suunnattujen laskentakorttien mikroarkkitehtuuri. Se on Intelin dian mukaan käytössä jo yhtiön omassa DevCloudissa ja tiettävästi piirejä on toimitettu valikoiduille asiakkaille jo viime vuoden marraskuusta lähtien.

Xe-HPC on puolestaan yhtiön supertietokoneisiin tarkoitettu, erittäin järeä laskentapiiri. Se rakentuu yhteensä yli 100 miljardista transistorista ja 47 erillisestä sirusta. Osa siruista on valmistettu yhtiön omalla 10 nanometrin SuperFin-prosessilla, osa parannetulla Enhanced SuperFin -versiolla samasta prosessista ja osa TSMC:n prosessilla, mutta niiden valmistus siirretään myöhemmin Intelin omalle 7 nanometrin prosessille. Ponte Vecchio -koodinimellä tunnettu piiri on parhaillaan validointivaiheessa, eli Intelillä on ainakin päällisin puolin toimivia kokonaisuuksia käsissään.

Lähteet: Hardwareluxx, Tom’s Hardware, Intel @ Twitter