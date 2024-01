Windows- ja Xbox-yhteensopiva rattipoljinsetti sisältää USB-C-liitäntöjä myös tulevia laajennusosia varten.

Oheislaitevalmistaja Turtle Beach päätti odottaa ohi CES-messujen oman tuoreimman julkaisunsa kanssa. Yhtiö julkaisi joulukuussa uuden VelocityOne Flightdeck HOTAS-järjestelmän ja täydentää sarjaa nyt uudella Race-ratti-poljinsetillä.

VelocityOne Racen ratti on varustettu K:Drive-suoravetomoottorilla, mikä takaa suoran palautteen peleistä rattia puristaviin käsiin. Ratin liikkeitä luetaan Hallin ilmiötä hyödntävillä sensoreilla. Xbox-ohjaimen standardit painikkeet on ripoteltu erikoisesti ratin keskiön eri puolille ja ilmeisesti liipasimet on muutettu painikkeiksi. Heti ratin takaa löytyy Mag-Shift -vaihdeviikset ja analogiset kytkinviikset. Ratti ja moottori on listattu erillisiksi tuotteiksi, mikä vihjaa mahdollisuudesta erilaisiin ratteihin tulevaisuudessa.

Ratin takaa moottoriyksikön etulaidastapilkistää verrattain kookas Race Management Display -näyttö, joka näyttää reaaliaikaista telemetriaa sitä tukevissa peleissä. Se mahdollistaa myös ratin ja poljinten konfiguroinnin suoraan laitteessa itsessään. Moottorirungon oikealta puolelta löytyy puolestaan irrotettava VelocityOne Control Unit, joka tarjoaa Engine Startiksi naamioidun virtapainikkeen ja suoravetomoottorin sammutuspainikkeen, kolme pyöriteltävää kytkintä, neljä painiketta sekä viisi on/off-kytkintä, joista yksi on piilotettu avattavan muovikannen alle.

Poljinalusta tarjoaa metallisen suojalevyn jalkojen alle sekä säädettävät jousitetut kaasu- ja kytkinpolkimet, joista ainakin jälkimmäisen voi kääntää alas pois käytöstä häiritsemästä. Keskeltä löytyvä jarrupoljin käyttää Dynamic Brake-Tek Load Cell -teknologiaa.

Ratti kytketään tietokoneeseen USB-A-USB-C-johdolla ja se tarjoaa yhteensä neljä USB-C-liitäntää oheislaitteille. Polkimet vievät oletuksena yhden ja Control Unit toisen niistä. Suoravetomoottori saa virtansa 24 voltin muuntajasta omalla liittimellään.

Turtle Beach VelociyOne Race -ratti-poljinsetti saapuu myyntiin 26. helmikuuta mutta se on ennakkotilattavissa välittömästi. Yhtiön omassa EU-verkkokaupassa sen ennakkotilaushinta on 699,99 euroa. VelocityOne Race toimii Xbox One-, Xbox Series -konsoleilla sekä Windows-tietokoneilla.

Lähde: Lehdistötiedote