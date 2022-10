DeepCool esitteli uuden viiden mallin AG-cooleriperheen

Uutuusmallisto on suunnattu tarjoamaan hyvää suorituskykyä edulliseen hintaan.

DeepCool on esitellyt uuden AG-sarjan cooleriperheen, johon kuuluu viisi mallia: AG200, AG300, AG400 & AG400 BK ARGB ja AG620 BK ARGB. AG-mallit asemoituvat edullisemmiksi jo markkinoilla olevaan AK-mallistoon nähden. Kaikille uusille malleille luvataan AM5- ja LGA 1700 -yhteensopivuus suoraan paketista.



AG200 ja AG300 perustuvat samalle pohjalle ja erona niissä on lämpöputkien määrä. Mallinimen vihjaamalla tavalla AG200:ssa on kaksi U:n muotoista lämpöputkea ja AG300:ssa kolme. Vastaavat ilmoitetut jäähdytystehot ovat 100 ja 150 wattia. Molemmat mallit käyttävät 92 mm PWM-tuuletinta, jonka kierrosalue on 500-3050 RPM.

AG200 & AG300 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 119×77×133 mm (tuulettimen kanssa)

Paino: 304 / 350 grammaa (tuulettimen kanssa)

Materiaalit: Alumiinirivasto, kupariset lämpöputket

Lämpöputket: 2/3 x 6 mm, suorakontakti

92 mm PWM-tuuletin (500–3050 RPM, 36,75 CFM max, 30,5 dBA max, 2,89 mmH2O max)

Yhteensopivuus: Intel LGA115X/1200/1700, AMD AM4, AM5

AG400 on yksitornicooleri 120 mm tuulettimella ja neljällä suorakontaktilämpöputkella. Valmistaja lupaa sille jopa 220 watin jäähdytyskapasiteetin. Rivasto on pohjaan nähden hieman epäkeskeinen, joka takaa hyvän yhteensopivuuden ja mahdollistaa asentamisen ilman tuulettimen irrottamista. Kalliimpaan AK400-malliin nähden AG400 on aavistuksen pienempi ja kevyempi, siitä puuttuu rivaston koristepaneeli ja tuuletin on edullisempaa mallia. Tarjolle tulee myös BK ARGB -versio, jonka metalliosat ovat mustat ja tuuletin RGB-valaistu.

AG400 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 125×92×150 mm (tuulettimen kanssa)

Paino: 614 grammaa (tuulettimen kanssa)

Materiaalit: Alumiinirivasto, kupariset lämpöputket

Lämpöputket: 4 x 6 mm, suorakontakti

120 mm PWM-tuuletin (500–2000 RPM, 75,9 CFM max, 31,6 dBA max, 2,53 mmH2O max)

Yhteensopivuus: Intel LGA115X/1200/1700, AMD AM4, AM5

AG-malliston huipulla on AG620 BK ARGB, joka on kaksitorninen ja kahta 120 mm tuuletinta hyödyntävä malli. Eroja AK620-malliin ovat mm. 150 g pienempi paino, eri tuulettimet ja rivaston peitelevyjen puuttuminen. Cooleri käyttää kuutta lämpöputkea ja rivastojen sijainti pohjaan nähden on symmetrinen. Valmistaja lupaa AG620:n kykenevän jopa 260 watin jäähdytystehoon.

AG620 BK ARGB tekniset tiedot:

Ulkomitat: 129×136×157 mm (tuulettimen kanssa)

Paino: 1300 grammaa (tuulettimen kanssa)

Materiaalit: Alumiinirivasto, kupariset lämpöputket, kuparipohja, musta pinnoite

Lämpöputket: 6 x 6 mm

2 x 120 mm PWM-tuuletin (300–1850 RPM, 67,9 CFM max, 29,4 dBA max, 2,04 mmH2O max)

Yhteensopivuus: Intel LGA115X/1200/1700/2011/2066, AMD AM4, AM5

Uusi DeepCool AG-mallisto tulee saataville lokakuun aikana. Valmistaja myöntää tuotteille kahden vuoden takuun. Suomessa myyntiin tulevat 20,90 euron hintainen AG300, 29,90 euron hintainen AG400, 34,90 euron hintainen AG400 BK ARGB sekä 69,90 euron hintainen AG620 BK ARGB.

Lähde: valmistajan sähköpostitiedote