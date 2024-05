Geminin aikakausi viittaa luonnollisesti tekoälyyn, jota yhtiö on tuomassa pääasiassa Gemini-kielimallinsa mahdollistamana yhä useampiin sovelluksiin ja palveluihinsa.

Google on nimennyt uuden Geminin aikakauden alkaneeksi, viitaten tekoälybottinsa nimellä tekoälyn aikakauteen. Yhtiön toimitusjohtaja Sundar Pichain mukaan yhtiö on investoinut tekoälyn kaikkiin osa-alueisiin tutkimustyöstä tuotteisiin ja infrastruktuuriin jo yli vuosikymmenen ajan.

Googlen tekoälyhankkeiden keskiössä on luonnollisesti Gemini-tekoälymallit. Yhtiön mukaan alusta asti multimodaaliseksi suunnitellun kielimallin Gemini 1.5 Pro -versio pyörittää jo miljoonan tokenin tehtäviä luotettavasti ns. tuotannossa, mikä on sen mukaan merkittävästi kilpailijoita edellä. Google on lisäksi ehtinyt jo avaamaan uuden, kahden miljoonan tokenin version testikäyttöön kehittäjille. Yhtiö on nyt myös julkaissut kevyemmän Gemini 1.5 Flash -version. Sen luvataan tarjoavan useimmissa tapauksissa vastaavaa laatua, kuin suuremmat kielimallit, mutta selvästi edullisemmalla loppuhinnalla.

Gemini tullaan tuomaan laajemmin yhtiön ohjelmistojen käyttöön, mutta jo ennen suoraa integraatiota hakupalveluun sitä tukevien tuotteiden käyttäjämäärät liikkuvat kahdessa miljardissa. Merkittävä osa tulee luonnollisesti Android- ja iOS-mobiilialustojen kautta, mutta varsinaisten käyttäjien määrä onkin sitten ihan toinen asia. Esimerkiksi mobiilin Gemini Advanced -mallia käyttämään on rekisteröitynyt vasta reilu miljoona käyttäjää. Gemini on nyt uutista kirjoittaessa jo integroitu osaksi Googlen hakupalvelua Yhdysvalloissa, mutta sen kiertoon on jo olemassa helpot ohjeet. Voit lukea Googlen muista sovellusintegraatioaikeista yhtiön blogista.

Muiden tekoälymallien osalta Google on esitellyt ensimmäisen version VideoFX-sovelluksesta, joka hyödyntää liikkuvan kuvan tuottamiseen erikoistunutta Veo-mallia. ImageFX ja MusicFX ovat puolestaan saaneet päivityksiä, joiden voimin yhtiö lupaa tuoda ne saataville jopa 110 maahan 37 eri kielellä.

Android-ekosysteemin puolella merkittävin uudistus tänä vuonna on luonnollisesti uusi Android 15 -käyttöjärjestelmä. Se parantaa käyttäjän yksityisyyttä mahdollistamalla erillisen ”yksityisalueen” perustamisen haluttuja sovelluksia varten. Yksityisalueen tarkastelu vaatii aina käyttäjän tunnistautumisen esimerkiksi sormenjäljellä. Theft Detection Lock puolestaan lukitsee puhelimen automaattisesti, mikäli tekoäly tunnistaa jonkun napanneen puhelimen kädestäsi ja lähteneen livohkaan vauhdilla.

Android TV tulee myös saamaan annoksen tekoäly katselusuositusten muodossa. Pelkän elokuvagenren ohella perusteita suosituksiin voivat olla esimerkiksi tietyt näyttelijät. Lisäksi kaikista ohjelmista ja elokuvista tuotetaan Gemini-kielimallin luoma kuvaus herättämään katsojan mielenkiinto.

Wear OS 5 -päivitys lupaa puolestaan parantaa lähinnä kahdella osa-alueella: akkukestossa ja kuntoilupuolella. Googlen esimerkissä Wear OS 5 -käyttäjän älykellon pitäisi kuluttaa maratonjuoksun aikana 20 % vähemmän akkua, kuin Wear OS 4 -kellojen. Kuntoilusovellus tukee nyt aiempaa laajempaa kirjoa erilaisia syötteitä, joista esimerkeiksi annetaan maakosketuksen kesto, askeleen pituus ja pystysuuntainen liikehdintä.

Lähde: Google