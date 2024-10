Testasimme Applen viimeisimmän iPhone 16 Pro -huippumallin

Uudet Applen älypuhelimet ovat nykypäivänä syksyn merkki kuin maasta esiin nousevat sienetkin ja jälleen tänä vuonna yritys laajensi puhelinvalikoimaansa uusilla iPhone 16 ja 16 Pro -malleilla. Uutuusmallien julkistuksessa suurin painotus oli uusissa Apple Intelligence -tekoälyominaisuuksissa, jotka tulevat saataville vasta myöhemmin iOS 18.1:n mukana ja jäävät vielä toistaiseksi suurilta osin pois EU-markkinoilta.

Nyt io-techin testiin on päätynyt uusi iPhone 16 Pro, jossa on kuitenkin uudistuksia edeltäjäänsä nähden, vaikkei tekoälyominaisuuksia vielä nähtykään. Mukana on niin uusi A18 Pro -järjestelmäpiiri, päivitetty ultralaajakulmakamera ja suuremmista Max-malleista tuttu 5x-zoomin telekamera kuin myös täysin uusi kamerapainike. Testiartikkelissa otamme selvää, millaista vastinetta puhelin tarjoaa 1259 euron suositushintaansa.

Lue artikkeli: Testissä Apple iPhone 16 Pro