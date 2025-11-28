Testasimme 199–229 euron suositushintaisen Honor 400 Smart -älypuhelimen.

io-techin pikaisessa testissä vieraili Honorin syyskuussa julkaistu ja edullista hintaluokkaa edustava 400 Smart -älypuhelin, joka tarjoaa 199–229 euron suositushintaan Snapdragon 6s Gen 3 -järjestelmäpiirin, 4 gigatavua RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Myyntivaltteina puhelimella on 6500 milliampeeritunnin akku sekä 6 & 6 vuoden ohjelmistopäivityslupaus, mutta kamerajärjestelmä jättää toivomisen varaa, kuten myös vuoden takaisessa 200 Smartissa.

Huomion arvoisena seikkana 400 Smartin tarjoushinta 128 Gt:n variantille Black Friday -kampanjoiden aikana on vain 99 euroa.

Lue artikkeli: Testissä Honor 400 Smart