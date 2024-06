Uusi artikkeli: Testissä Motorola Edge 50 Ultra

Testasimme Motorolan tämän vuoden älypuhelinmalliston lippulaivan, 999 euron hintaisen Edge 50 Ultran.

Motorola julkisti huhtikuun puolivälissä uuden Edge 50 -huippumallistonsa, jonka rakennetta se oli samalla myllännyt hieman uusiksi. Tänä vuonna malliston huipulla on jälleen Ultra-malli Pron sijaan ja sen hintapiste on nostettu 999 euroon, joka on edelleen varsin kilpailukykyinen muiden valmistajien Android-huippumalleihin nähden. Motorola on tehnyt Edge 50 Ultraan muutamia muutoksia, joista kaikki eivät ole välttämättä parempaan suuntaan ja etenkään vaativampien käyttäjien mieleen. Edge 50 Ultra vieraili io-techin kattavassa parin viikon kestotestissä, jonka tulokset ja havainnot löytyvät alla olevan linkin takaa.

Lue artikkeli: Testissä Motorola Edge 50 Ultra