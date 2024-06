OnePlus julkisti uuden alemman keskiluokan Nord CE 4 Lite älypuhelimen

Nord CE 4 Lite tarjoaa uuden näytön ja pääkameran, tuplasti tallennustilaa sekä entistä tehokkaamman pikalatauksen.

OnePlus on julkistanut odotetusti tänään alempaan keskihintaluokkaan asemoituvan Nord CE 4 Lite -älypuhelimensa. Uutuus on seuraaja viime vuonna io-techin testissäkin vierailleelle Nord CE 3 Lite -mallille. CE 4 Lite jakaa perustan emoyhtiö Oppon toukokuussa julkaiseman K12x-mallin kanssa, mutta väreissä ja teknisissä ominaisuuksissa on pieniä eroja.

Muotoilu on aiempaa kulmikkaampaa ja ulkomitat ovat pienentyneet hieman edeltäjämallista sekä myös paino on tippunut nelisen grammaa. Osasyy ulkomittojen pienenemiseen on muutaman tuuman sadasosan pienentynyt 6,67-tuumainen näyttö, jonka tekniikka on samalla päivitetty AMOLED:iksi. Näytön virkistystaajuus on edelleen 120 hertsiä, mutta pistemäinen maksimikirkkaus on yli kolminkertaistunut 2100 nitiin.

Kameraosastolla tarjolla on nyt kaksi takakameraa edeltäjän kolmen sijaan ja pääkameran resoluutiota on laskettu. Siinä missä viime vuonna pääkamera käytti Samsungin 108 megapikselin sensoria, on puhelimessa nyt Sonyn tuoreeseen LYT-600-sensoriin perustuva 50 megapikselin pääkamera optisesti kuvanvakautetulla asfäärisellä objektiivilla. Parina toimiva 2 megapikselin mustavalkokamera toimii apuna muotokuvissa syvyysterävyysefektin luomisessa. Ultralaajakulmakameraa ei valitettavasti vieläkään ole. Etukamera perustuu edelleen samaan 16 megapikselin sensoriin.

Järjestelmäpiirin OnePlus on pitänyt edelleen samana kuin kahdessa edellisessä sukupolvessa, eli käytössä on syksyllä 2021 julkaistu Snapdragon 695 5G. Tallennustilan määrä on tuplattu, eli UFS 2.2 -muistia löytyy nyt 256 gigatavua. Akun kapasiteetti on kasvanut hieman ja lukema on nyt 5110 mAh – valmistaja lupaa sen kestävän yli kaksi päivää yhdellä latauksella. Maksimilataustehoa on nostettu 67:stä 80 wattiin, jolla akun pitäisi valmistajan mukaan täyttyä tyhjästä 50 minuutissa. Äänipuolella on tarjolla edelleen 3,5 mm ääniliitäntä sekä stereokaiuttimet.

Android 14 -käyttöjärjestelmän päällä pyörii OnePlussan Oxygen OS -käyttöliittymän tuorein 14-versio. Päivityslupaus on pysynyt muuttumattomana, eli tarjolla on Android 15- ja 16-versiopäivitykset sekä kolmen vuoden tietoturvakorjaukset.

OnePlus Nord CE 4 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,9 x 75,6 x 8,1 mm

Paino: 191 grammaa

Rakenne: muovikehys ja takakuori, näytön suojalasi, IP54

6,67” AMOLED-näyttö, 2400×1080 -resoluutio, 20:9, 394 PPI, 120 Hz, 1200 nit (HBM), 2100 nit (peak), Aqua Touch

Qualcomm Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, micro-SD-muistikorttipaikka (max 2 Tt)

5G NSA & SA Sub6, LTE Cat.12/13, Dual nano-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1 (BLE, SBC, AAC, aptX HD, LDAC), NFC

GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (Sony LYT-600 -sensori, 1/1,95″, 0,8 um pikselikoko), F1,8, 25 mm kinovastaava, OIS 2 megapikselin syvyystietokamera (Galaxycore GC02M1B, 1,75 um pikselikoko), f2.4, 22 mm kinovastaava 1080p 30 FPS videokuvaus, 720p 120 FPS hidastuskuvaus

16 megapikselin etukamera (Samsung S5K3P9SP04; 1,0 um pikselikoko), f2.4, 24 mm kinovastaava

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

5110 mAh:n akku, USB-C (2.0), 80 watin SuperVOOC -pikalataus (USB PD 9 V 1,5 A)

Android 14, Oxygen OS 14, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

Suomessa saataville tulee 8 & 256 Gt muistivariantti 329 euron suositushintaan. Ennakkomyynti alkaa välittömästi ja kauppoihin laitteet saapuvat 1. heinäkuuta. Ennakkotilaajille puhelin on ainakin OnePlussan omassa verkkokaupassa tarjolla 279 euron alennushintaan ja ilmaisten Nord Buds 2 -kuulokkeiden kera. Värivaihtoehtoja ovat Super Silver ja Mega Blue. Alkuperäisenä lisävarusteena puhelimelle on tarjolla sandstone-suojakuori sekä karkaistu näytön suojalasi 14 euron kappalehintaan.

Lähde: OnePlus lehdistötiedote, OnePlussan tuotesivut