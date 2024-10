Testasimme Noctuan toisen sukupolven ja 150 euron hintaisen NH-D15 G2 -lippulaivacoolerin.

io-techin testissä on Noctuan uusi 150 euron hintainen NH-D15 G2 -lippulaivacooleri, joka on varustettu kahdella yhtiön uudella 140 mm:n tuulettimella. Kyseessä on seuraaja 10 vuotta sitten julkaistulle alkuperäiselle NH-D15-coolerille ja 5 vuotta sitten julkaistulle mustalle NH-D15 chromax.black -versiolle.

Tutustumme artikkelissa coolerin ominaisuuksiin ja vertasimme sitä NH-D15 chromax.black -cooleriin AMD- ja Intel-aluistoilla lämpötilojen ja melutason osalta.

Lue artikkeli: Testissä Noctua NH-D15 G2 -prosessoricooleri