Testasimme Nothingin toisen sukupolven Nothing Ear (2) -vastamelunappikuulokkeet.

Nothing julkaisi tällä viikolla toisen sukupolven version tulpallisista nappikuulokkeistaan ja nyt yksinkertaisesti Ear (2) -nimeä kantavat napit ovat päätyneet myös io-techin testiin. Ensimmäisestä sukupolvesta poiketen uutuusnappien kerrotaan sisältävän valmistajan omaa suunnittelua edustavat kuuloke-elementit. Lisäksi Nothing on kertonut panostaneensa erityisesti äänenlaatuun yhteisöltään saamansa palautteen perusteella.

Sisuksissa on siis tapahtunut muutoksia, mutta ulkoisesti napit muistuttavat yhä edeltäjiään. Uudessa testiartikkelissa otammekin selvää, onko Nothing oppinut ensimmäisen version puutteistaan ja tarjoavatko uudet Ear (2) -kuulokkeet vastinetta 159 euron suositushinnalleen.

Lue artikkeli: Testissä Nothing Ear (2) -nappikuulokkeet