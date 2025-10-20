Nothing esitteli uudet Ear (3) -nappikuulokkeensa syyskuun puolessa välissä. Uutukaisten nimeäminen on varsin mielenkiintoinen, sillä Ear (2):t julkaistiin jo kaksi vuotta sitten ja viime vuonna väliin ehtivät numeron mallinimestä pois pudottaneet Nothing Ear -napit. Nimimuutoksen lisäksi uutuusnapit lupaavat tuovansa mukanaan uuden kuuloke-elementin, joka tuo entistä voimakkaamman bassotoiston ja diskanttitoiston sekä koteloon sijoitetun Super Mic -mikrofonin, joka on suunniteltu käytettäväksi meluisissa ympäristöissä.
Tuoreessa io-techin testiartikkelissa tutustumme Nothing Ear (3):een ja otamme selvää tarjoavatko niiden mukanaan tuomat uudistukset vastinetta 199 euroon nousseelle suositushinnalle.
Lue artikkeli: Testissä Nothing Ear (3) -nappikuulokkeet
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →