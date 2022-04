Uusi artikkeli: Testissä NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

Testissä NVIDIAn uusi GeForce RTX 3090 Ti -lippulaivanäytönohjain.

NVIDIA esitteli uuden GeForce RTX 3090 Ti -lippulaivanäytönohjaimen jo tammikuussa, mutta lopulta se saapui myyntiin vasta tällä viikolla. Käytössä on täysi GA102-grafiikkapiiri 10752 CUDA-ytimellä ja GDDR6X-muistit on päivitetty 21 Gbps nopeudelle. Näytönohjaimen tehonkulutus on vakiona noussut jopa 450 wattiin ja käytössä on uusi 16-pinninen PCI Express 5.0 12VHPWR-lisävirtaliitin, johon on mahdollista kytkeä myös adapteri, johon liitetään kolme 8-pinnistä PCI Express -lisävirtaliitintä.

Saimme Asukselta testiin nestejäähdytetyn ROG Strix LC -mallin, jonka hinta Proshopissa on 2490 euroa ja Jimm’sissä 2700 euroa. Tutustumme artikkelissa näytönohjaimien ominaisuuksiin sekä ajamme testit, joissa vertailukohtana ovat GeForce RTX 3090- ja AMD:n Radeon RX 6900 XT -näytönohjaimet.

