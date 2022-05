Nord 2T jakaa monin osin Nord 2:n ominaisuudet tuttuun 400 euron hintaan.

OnePlus julkaisi tänään uudet Nord 2T ja Nord CE 2 Lite -älypuhelimet laajentaen Nord-mallistoaan viime vuoden Nord 2:sta ja alkuvuodesta julkaistusta Nord CE 2:sta jo neljään malliin. Uutuuspuhelimien lisäksi kiinalaisvalmistaja esitteli myös uudet Nord Buds -kuulokkeet, jotka sijoittuvat OnePlussan edullisimmiksi täyslangattomiksi nappikuulokkeiksi.

Molemmat uutuuspuhelimista tulevat saamaan kaksi suurta Android-päivitystä ja kolmen vuoden tietoturvakorjaukset.

Julkaistuista puhelimista kalliimmaksi sijoittuu OnePlus Nord 2T, joka on varsin tuttu laite viime vuoden Nord 2:een tutustuneille – puhelimessa on käytössä sama 90 hertsin virkistystaajuuteen yltävä 6,43-tuumainen AMOLED-näyttö ja identtinen kamerajärjestelmä 50 megapikselin pääkameralla yhdessä 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin mustavalkokameran kanssa.

Rautaosastolla on kuitenkin tapahtunut pientä päivitystä, sillä Nord 2:n Dimensity 1200 AI -järjestelmäpiiri on vaihdettu MediaTekin tuoreempaan Dimensity 1300:aan ja myös latausteknologia on päivitetty OnePlus 10 Prosta tuttuun 80 watin SuperVOOC-lataukseen. Piirin parina on Nord 2:sta tuttuun tapaan joko 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa tai 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Ulkoisestikin puhelinta on uudistettu ja laitteesta aiemmin vuodetut renderöinnit osoittautuivatkin paikkansa pitäviksi mielenkiintoisesti sijoiteltuine kameroineen.

OnePlus Nord 2T:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm

Paino: 190 grammaa

6,43” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, 90 Hz

MediaTek Dimensity 1300 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA & SA, Sub6 (n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78)

LTE (Cat.18/13), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, NavlC

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1 um pikselikoko), F1,8, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 120° 2 megapikselin mustavalkokamera, f2.2

32 megapikselin etukamera (Sony IMX615, 0,8 um pikselikoko), f2.4

4500 mAh:n akku, USB-C (2.0), 80 watin SuperVOOC-pikalataus, 18 watin USB-PD-lataus

Android 12, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

Edullisemmaksi puolestaan sijoittuu Nord CE 2 Lite, joka sekin niin ikään paljastui ulkonäöltään aiempien vuotokuvien mukaiseksi kevyesti raidoitettuine takakuoren yläosineen. Nord CE 2 Lite tarjoaa 6,59-tuumaisen 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävän Full HD -resoluution LCD-näytön, jolle kuvaa piirtää Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri. RAM-muistia puhelimessa on 6 Gt ja tallennustilaa 128 Gt.

Suuremman näytön lisäksi edullisemmassa mallissa myös akku on Nord 2T:n sisältä löytyvää suurempi 5000 mAh:n kapasiteetillaan. Latauksen osalta tuettuna on 33 watin SuperVOOC-lataus. Kamerajärjestelmänä toimii 64 megapikselin pääkamera yhdessä 2 megapikselin syvyystietokameran ja 2 megapikselin makrokameran kanssa.

OnePlus Nord CE 2 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm

Paino: 195 grammaa

6,59” LCD-näyttö, 2412 x 1080 -resoluutio, 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 695-järjestelmäpiiri

6 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, muistikorttipaikka

5G NSA & SA, Sub6 (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78)

LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kolmoiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkamera (0,7 um pikselikoko), F1,7 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4

32 megapikselin etukamera (Sony IMX615, 0,8 um pikselikoko), f2.4

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 33 watin SuperVOOC-pikalataus

Android 12, 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset

Puhelinten ohessa julkistuksensa sai myös täyslangattomat OnePlus Nord Buds -nappikuulokkeet. Uutuusnapit tarjoavat 12,4 mm:n titaanipäällysteiset kaiutinelementit, Dolby Atmos -tuen sekä 7 tunnin akunkeston, joka on laajennettavissa kaiken kaikkiaan 30 tuntiin latauskotelon avulla. OnePlussalle tyypilliseen tapaan Nord Budsit tukevat pikalatausta, jonka avulla kuulokkeille luvataan vain 10 minuutin latauksella jopa 5 tunnin kuunteluajat.

Edulliseen hintaluokkaan tähtäävänä Nord Budseista ei löydy tukea vastamelutoiminnolle tai langattomalle lataukselle, mutta ne ovat kuitenkin IP55-sertifioidut vettä ja pölyä vastaan.

OnePlus Nord 2T:n ennakkomyynti on alkanut välittömästi ja kauppojen hyllyille laite saapuu 24. toukokuuta kahtena värivaihtoehtona – Tummanharmaa Shadow Grey sekä vaalea jade Jade Fog. 8 / 128 Gt:n muistivarianttina puhelimen suositushinta on 399 euroa ja 12 / 256 Gt:n versiona puolestaan 499 euroa. Nord 2T:stä on myös tuoreeltaan luettavissa io-techin testiartikkeli. Toukokuun 31. päivään mennessä puhelimen tilanneille OnePlus tarjoaa kaupan päälle Buds Z2 -nappikuulokkeet.

Myös Nord CE 2 Liten ja Nord Buds -nappikuulokkeiden myynti alkaa yhtä aikaa Nord 2T:n kanssa. Nord CE 2 Lite tulee saataville mustana Black Dusk- sekä vaalean sinisenä Blue Tide -värivaihtoehtona 299 euron suositushintaan ja Nord Buds -nappikuulokkeiden suositushinta puolestaan on 49 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote