Testissä Philipsin 34-tuumainen ja 175 Hz:n Evnia 34M2C8600 -pelinäyttö, joka on varustettu ultrawide-resoluutiolla ja QD-OLED-paneelilla.

io-techin testissä on Philipsin uuden Evnia-pelibrändin 34-tuumaisella QD-OLED-paneelilla varustettu ultrawide-pelinäyttö. Philips Evnia 34M2C8600:n kaareva näyttöpaneeli tukee 3440×1440-resoluutiota ja 175 Hz:n virkistystaajuutta. Hintaa näytöllä on tällä hetkellä 1300 euroa eli se on 100 euroa edullisempi kuin aiemmin testattu samalla paneelilla varustettu Samsung Odyssey OLED G8.

Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit.

Lue artikkeli: Testissä Philips Evnia 34M2C8600 -pelinäyttö