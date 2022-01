Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S21 FE 5G

Testasimme Samsungin edulliseksi lippulaivaksi sijoittuvan Galaxy S21 FE -älypuhelimen.

io-techin uusimmassa artikkelissa mobiilitoimituksen testipenkkiin on päätynyt Samsungin tuore Galaxy S21 FE 5G, joka julkaistiin tammikuun alussa 779 euron lähtöhintaan. Laitteen sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, jonka parina on pohjamallissa 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Kamerajärjestelmä on paperilla vuoden 2020 Galaxy S20 FE:stä tuttu, eli optisesti vakautetun 12 megapikselin pääkameran parina on niin ikään optisesti vakautettu 8 megapikselin telekamera pääkameraan nähden kolminkertaisella zoomilla sekä 12 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Galaxy S21 FE:tä odotettiin alun perin markkinoille jo vuoden 2021 jälkipuoliskolla, mutta julkistusta ei kuulunut ennen vuoden vaihdetta. Testiartikkelissa otammekin selvää, kuinka hyvää vastinetta hinnalleen Galaxy S21 -malliston lähes vuotta sisaruksiaan nuorempi uutukainen onkaan uuden sukupolven lippulaivojen jo kolkutellessa ovella.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S21 FE 5G