Uutisoimme viime marraskuussa varkaiden ryöstäneen EVGA:n rekan täydeltä GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimia. Nyt ainakin osa kyseisistä näytönohjaimista on löydetty.

EVGA:lta varastettuja GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimia on löytynyt myynnistä NCPC Vietnam -kaupasta. EVGA oli varkauden jälkeen kirjannut varastettujen korttien sarjanumerot sen takuujärjestelmien mustalle listalle ja hämäräperäisten korttien jäljille päästiin niitä ostaneiden käyttäjien alettua rekisteröimään näytönohjaimia takuujärjestelmään.

NCPC on pyytänyt anteeksi tapahtunutta ja luvannut kaikille kortin ostaneille rahat takaisin ja tukkukauppa, josta liike oli kortit ostanut, on pyytänyt NCPC:tä palauttamaan lähetyksen kortit heille. Kyse on kuvien perusteella ainakin kymmenien GeForce RTX 3080 Ti -mallien erästä.

NCPC:n mukaan näytönohjaimet välittänyt tukkukauppa olisi väittänyt saaneensa haltuun lähetyksen näytönohjaimia laillisista lähteistä, mutta tarjosi niille vain yhden kuukauden takuuta. Sama takuuaika luvattiin myös asiakkaille ja normaali 1-3 vuoden takuu kierrettiin kertomalla pakettien olleen valmiiksi avattuja. Näytönohjaimia ostaneiden asiakkaiden mukaan niitä kuitenkin mainostettiin täysin uusina ja avaamattomina.

Toistaiseksi ei ole selvillä, mitä kautta tukkukauppa oli saanut näytönohjaimet haltuunsa. WCCFTech epäilee omiin lähteisiinsä perustuen, että ne olisivat tuotu Vietnamiin Kiinan kautta.

