Samsung julkaisi toisen sukupolven Galaxy Buds Pro -kuulokkeet ja Galaxy Watch 5 -älykellot

Galaxy Watch -mallistossa ei tänä vuonna ole tarjolla Classic-versiota, vaan sen sijaan perusmallin pariksi tulee titaanirungolla varustettu Pro-malli.

Samsung julkaisi Galaxy Unpacked -tilaisuudessaan odotetusti uusien taittuvanäyttöisten puhelintensa oheen myös päivitetyt toisen sukupolven Galaxy Buds2 Pro -kuulokkeet vastamelulla sekä Galaxy Watch5 -kellomalliston.

Galaxy Buds2 Prot toimivat seuraajina yrityksen parin vuoden takaisille Galaxy Buds Pro -malleilla ja ne sijoittuvat viime vuoden Galaxy Buds2 -kuulokkeiden yläpuolelle. Kuulokkeet tuovat mukanaan 24-bittisen äänen Samsungin oman SSC HiFi -koodekin muodossa, minkä lisäksi ne ovat alkuperäisiin Buds Pro -malleihin nähden 15 prosenttia pienemmät. Lisäksi vastamelutoiminnon luvataan toimivan 3 desibeliä tehokkaammin. Uuden koodekin lisäksi toisena uutena ominaisuutena Buds2 Proissa toimii Auto Switch -toiminto, joka mahdollistaa automaattisen äänen siirtymisen esimerkiksi television katselusta saapuvaan puheluun. Äänikoodekin tavoin myös kyseinen toiminto vaatii toimiakseen Samsungin television ja puhelimen.

Akunkestoksi Buds2 Proille Samsung lupaa vastamelun kanssa 5 tuntia ja ilman vastamelua 8 tuntia yhtäjaksoista äänentoistoa. Akunkestoa voi kasvattaa latauskotelolla vastamelun kanssa 18 tuntiin ja ilman vastamelua 29 tuntiin. Oman koodekkinsa lisäksi kuulokkeet tukevat Bluetooth 5.3 -yhteyden yli SBC:tä ja AAC:ta. Alkuperäisten Buds Proiden tavoin myös Buds2 Proot tarjoavat kaksi kaiutinelementtiä kuuloketta kohden ja IPX7-sertifikaatin.

Samsung Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeiden ennakkotilaukset käynnistyvät 229 euron suositushintaan tänään 10. elokuuta ja 25. päivään mennessä kuulokkeet ostaville valmistaja tarjoaa kaupan päälle Wireless Charger Duo -latausalustan. Markkinoille kuulokkeet saapuvat 26. elokuuta.

Galaxy Watch5 -älykellot puolestaan toimivat seuraajina viime vuoden Galaxy Watch4 -malleille ja niiden tavoin myös Samsungin tuoreimmissa kelloissa on käytössä Googlen WearOS-käyttöjärjestelmä, jota Samsung siirtyi viime vuonna yhdessä Googlen kanssa kehittämään oman Tizenin sijaan. Kellojen nimeäminen on muuttunut viime vuodesta ja perusmallin pariksi on tarjolla tänä vuonna Classic-mallin sijaan Pro-malli.

Galaxy Watch5 -kellot päivittävät terveydenseurantaan käytettyä BioActive -sensoria pinta-alaltaan entistä suuremmaksi, minkä myötä sen luvataan olevan aiempaa tarkempi. Galaxy Watch5 -malleihin lisätty mukaan myös lämpötila-anturi, joka mittaa käyttäjän ranteen lämpötilan.

Perusmallin Galaxy Watch5:n luvataan tarjoavan edeltäjäänsä nähden 13 prosenttia suurempi akku, minkä lisäksi akun latauksen luvataan olevan 30 prosenttia nopeampi. Myös rakenteeseen on tehty parannuksia, sillä näytön suojana kerrotaan olevan safiirilasi, joka on 60 prosenttia edeltäjämallia kovempi.

Galaxy Watch5 Prohon valmistaja puolestaan mainostaa tarjoavansa kellomallistonsa suurimman akun, joka on 60 prosenttia Galaxy Watch4:n akkua suurempi. Rakenteeltaan Pro-mallin kellot luottavat titaaniin, minkä lisäksi niiden näytön suojana on perusmallin tavoin safiirilasi. Samsungin mukaan Galaxy Watch5 Pron uusi D-Buckel Sport Band -ranneke on entistä kestävämpi ja suunniteltu istumaan hyvin ranteeseen.

Ohjelmiston osalta Watch5 Pro tuo ensimmäistä kertaa mallistossa mukanaan tuen GPX-tiedostomuodolle, joka mahdollistaa GPS-tietojen tallentamisen ja käsittelyn.

Samsung Galaxy Watch5-älykellojen ennakkomyynti alkaa muiden tänään julkaistujen laitteiden tavoin 10. elokuuta ja markkinoille kellot tulevat 26. päivä. Kellojen ennakkotilaajille Samsung tarjoaa kaupan päälle Galaxy Buds Live -kuulokkeet. Galaxy Watch5:n suositushinnat alkavat Bluetooth-yhteydellä on 299 eurosta ja 4G-versiona 349 eurosta. Galaxy Watch5 Proiden hinnat puolestaan alkavat Bluetooth-mallina 479 eurosta ja 4G-versiona 529 eurosta.

Lähde: Samsung