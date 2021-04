Sony julkaisi kolmannen sukupolven versiot Xperia 1-, 5- ja 10 -älypuhelimistaan

Xperia 1 III ja 5 III -lippulaivamallit sisältävät markkinoiden ensimmäisen älypuhelimille suunnitellun säädettävän telekuvalinssin

Sony on tänään julkaissut uuden sukupolven Xperia-älypuhelimet lippulaiva- ja keskihintaluokkiin. Uutuudet jakavat nimeämisensä kahden edellissukupolven kanssa – Lippulaivamalliksi asettuu Xperia 1 III (luetaan 1 mark 3), sen pariksi pienempään kokoluokkaan lippulaivaominaisuudet tarjoaa Xperia 5 III ja edullisimmaksi keskihintaluokkaan sijoittuu Xperia 10 III. Joidenkin odottamaa ja huhuissakin liikkunutta varsinaista Compact-mallia ei kuitenkaan tässä julkaisussa nähty.

Xperia 1 III toimii nimensä mukaisesti seuraajana reilu vuosi sitten julkaistulle Xperia 1 II:lle. Edeltäjämallin tavoin uutuuden 6,5-tuumainen 21:9-kuvasuhteinen OLED-näyttö yltää 4K-resoluutioon, mutta ensimmäisenä maailmassa Sony tarjoaa 4K-resoluution pariksi nopeamman 120 hertsin virkistystaajuuden. Xperia 5 III -sisarmalli, joka toimii seuraajalle viime syksynä julkaistulle Xperia 5 II:lle, luottaa pienempään kokoon ja tarjoaa vastaavalla kuvasuhteella varustetun ja niin ikään 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävän näytön 6,1-tuumaisessa koossa, mutta samalla resoluutiotakin on laskettu.

120 hertsin virkistystaajuuden lisäksi molemmat näytöt tukevat peräti 240 Hz:n kosketuksentunnistuksen ja pelitilaan sisältyvän 240 Hz:n liikkeenhämärtymisestotekniikan. Näistä jäljempi tarkoittanee tietokonemonitoreistakin tuttua mustan ruudun väläyttämistä jokaisen oikean ruudunpäivityksen väliin, mikä vähentää näytön haamukuvia. Puhelinten näyttöjä kehystää edelleen viime sukupolvestakin tutut stereokaiuttimet, joiden luvataan kuitenkin yltävän jopa 40 prosenttia kovempaan äänenvoimakkuuteen. Stereokaiutinten lisäksi molemmat uutuudet tarjoavat myös 3,5 mm:n kuulokeliitännän.

Molemmat puhelimet luottavat metallirunkoon ja lasisiin etu- ja takakuoriin. Xperia 1 III:n näytön suojana on Gorilla Glass Victus ja takana puolestaan Gorilla Glass 6 -suojattua huurrelasia. Xperia 5 III luottaa pykälän vanhempaan Gorilla Glass 6:een ja peililasiin. Molemmat puhelimet tarjoavat vedenkestävyyden ja pölynsuojauksen IP-luokituksella IP65/68.

Xperia 1 III:n ja 5 III:n sisällä sykkii Qualcommin tuorein Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, jonka parina molemmissa puhelimissa on 4500 mAh:n akku. Akku tukee pikalatausta, jonka tehoa valmistaja ei tiedotteessaan määrittele, mutta akun luvataan latautuvan 50 prosenttiin puolessa tunnissa mukana tulevalla laturilla. Akun lataus tukee myös mukautuvaa ja oppivaa latausnopeutta, jonka myötä akkujen elinikä merkittävästi heikentymättä on Sonyn mukaan jopa kolme vuotta.

Kenties mielenkiintoisimmat uudistukset Sony on tuonut mukanaan uutuuksien kamerajärjestelmiin. Sekä Xperia 1 III että Xperia 5 III tuovat ensimmäisenä maailmassa mukanaan älypuhelimiin suunnitellun säädettävän telekameran, jonka tukena on tarkennusominaisuuksia parantava kaksoiskuvadiodikenno. Lopputuloksena puhelimet tarjoavat telekameraan 70 ja 105 mm:n välillä vaihdettavissa olevan kinovastaavan polttovälin. Kyseisen telekameran pariksi tarjolla on myös perinteinen laajakulmakamera 24 mm:n polttovälillä ja ultralaajakulmakamera 16 mm:n polttovälillä. Kameroiden linssit on Sonyn aiemmista puhelimista totuttuun tapaan tuotettu yhteistyössä Zeissin kanssa, joka tarkoittaa että Zeiss on tehnyt linssien pinnoitteen sekä kalibroinut objektiivin. Megapikseleitä kaikissa kolmessa takakamerassa on 12.

Sony Xperia 1 III:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165 x 71 x 8,2 mm (157 x 68 x 8,2 mm)

Paino: 186 grammaa (168 grammaa)

Gorilla Glass Victus edessä, Gorilla Glass 6 takana

6,5” OLED-näyttö, 3840 x 1644 pikseliä, 21:9, 120 Hz, 240 Hz:n kosketuksen tunnistus, HDR10

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa, microSDXC-korttipaikka (max 1 Tt)

5G-yhteydet, Dual SIM

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, IP65/68 -suojaus

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera (1/1,7”, 24 mm), f1.7 12 megapikselin telekamera (1/2,9”, 70 / 105 mm), f2.3 / f2.8, Dual PD -tarkennus 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,5”, 16 mm) f2.2

8 megapikselin etukamera (1/4”), F2.0

4500 mAh:n akku, USB Type-C (3.1), USB PD -pikalataus, langaton lataus (Qi)

Android 11

Sony Xperia 5 III:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 157 x 68 x 8,2 mm

Paino: 168 grammaa

Gorilla Glass 6 edessä ja takana

6,1” OLED-näyttö, 2520 x 1080 pikseliä, 21:9, 120 Hz, 240 Hz kosketuksen tunnistus, HDR10

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSDXC-korttipaikka (max 1 Tt)

5G-yhteydet, Dual SIM

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, IP65/68 -suojaus

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera (1/1,7”, 24 mm), f1.7 12 megapikselin telekamera (1/2,9”, 70 / 105 mm), f2.3 / f2.8, Dual PD -tarkennus 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,5”, 16 mm) f2.2

8 megapikselin etukamera (1/4”), F2.0

4500 mAh:n akku, USB Type-C (3.1), USB PD -pikalataus

Android 11

Lippulaivamallien alapuolelle Sony julkaisi myös uuden Xperia 10 III:n, joka sijoittuu edeltäjänsä, Xperia 10 II:n tavoin keskihintaluokkaan. Kalliimpien sisarustensa tapaan Xperia 10 III tarjoaa korkealla 21:9-kuvasuhteella varustetun OLED-näytön, joka ei kuitenkaan Xperia 10 III:ssa tue korkeita virkistystaajuuksia. Näyttö on myös kolmikon pienin 6” koollaan.

Kalliimmilta sisaruksiltaan Xperia 10 III on perinyt kuitenkin keskihintaluokassa melko harvinaisen IP65/IP68-suojauksen, 3,5 mm:n kuulokeliitännän, huomattavasti edeltäjämallia suuremman 4500 mAh:n akun ja OLED-näytön HDR-tuen. Näytön suojana puhelimessa on Gorilla Glass 6 -lasi, mutta muita rakennemateriaaleja Sony ei tiedotteessaan paljastanut.

Järjestelmäpiirinä Xperia 10 III:ssa toimii Qualcommin Snapdragon 690, joten tuki 5G-yhteyksille löytyy myös kolmikon edullisimmasta vesasta. Isompien sisarusten tavoin Xperia 10 III:n kamerajärjestelmä luottaa kolmen kameran ratkaisuun – puhelimesta löytyy 8 megapikselin ultralaajakulmakamera 16 mm:n kinovastaavalla polttovälillä, 12 megapikselin laajakulmakamera 27 mm:n polttovälillä ja 8 megapikselin telekamera 54 mm:n polttovälillä.

Sony Xperia 10 III:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 154 x 68 x 8,3 mm

Paino: 169 grammaa

Gorilla Glass 6 edessä

6” OLED-näyttö, Full HD+, HDR-tuki

Qualcomm Snapdragon 690 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

5G yhteydet (sub 6 GHz)

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, IP65/68 -suojaus

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera (1/2,8”, 27 mm), f1.8 8 megapikselin telekamera (1/4”, 54 mm), f2.4 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4”, 16 mm), f2.4

8 megapikselin etukamera, f2.0

4500 mAh:n akku

Kaikki uutuudet saapuvat myyntiin kesällä 2021, mutta tarkkaa myynnin aloittamisajankohtaa tai hintatasoa Sony ei vielä ole kertonut. Xperia 1 III tulee saataville Frosted Black ja Frosted Purple -väreissä, Xperia 5 III mustana, pinkkinä ja vihreänä ja Xperia 10 III mustana, sinisenä ja valkoisena.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Sony (1), (2)