Uusi artikkeli: Testissä Xiaomi 12T Pro

Testasimme Xiaomin 849 euron suositushintaisen 12T Pro -älypuhelimen.

Xiaomi julkaisi lokakuun alkupuolella jopa 200 megapikselin resoluution HP1-kamerasensoria pääkamerassaan hyödyntävän Xiaomi 12T Pron 849 euron suositushintaan. Pääkameran oheen puhelin tarjoaa lippulaivaluokkaa edustavat Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiirin, 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa sekä 12-bittisen AMOLED-näytön. Kiinalaisvalmistajan T-mallistolle tuttuun tapaan myös leikkauksia kevään malleihin nähden on kuitenkin tehty ja pääkameran parina on vain 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera ja langaton lataus on poistettu puhelimen repertuaarista.

Testiartikkelissa tutustumme Xiaomi 12T Prohon vajaan viikon ympärivuorokautisen käyttöjakson pohjalta ja otamme selvää tarjoaako laite viime vuoden 11T Prota korkeammalle hinnalleen vastinetta, vai onko puhelimesta karsittu jopa liikaa ominaisuuksia.

Lue artikkeli: Testissä Xiaomi 12T Pro